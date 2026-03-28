Slušaj vest

Darko Lazić nastupi je prvi put posle smrti rođenog brata Dragana Lazića, koji je stradao 11. marta u saobraćajnoj nesreći. Pevač je naišao na mnoge osude jer se veoma brzo vratio poslu, a njegova supruga Katarina Živković se oglasila na društvenim mrežama i poručila mu koliko je ponosna na njega.

- Nije se vratio jer mu je lako. Vratio se jer mora - zbog svoje dece, zbog porodice, zbog odgovornosti koju nosi. I pored svega, ostao je dostojanstven i profesionalan, poštujući svoju publiku i svoj posao. Ponosna sam na njegovu snagu. A svi koji osuđuju, nadam se da nikada neće morati da razumeju ovakvu situaciju - napisala je Katarina, a na njenu objavu se nadovezala i Ana Sević.

- Kolika jačina je potrebna za ovo… Svaka ti čast - napisala je Ana.

Mora da hrani tri porodice

Podsetimo, Darko Lazić nakon tragedije preuzeo je na sebe da izdržava tri porodice i o tome je pričao u emotivnoj ispovesti.

- Ne znam šta bih ti rekao... Prihvatio sam to, jednostavno... Život ide dalje, a nažalost ponekad život nije fer, ali moj posao je da pevam i morao sam da nastavim da pevam. Pritom, znam da prvi on ne bi želeo da prekinem da pevam. Nešto sam skoro pročitao, da su ljudi počeli uveliko da komentarišu nešto, kao, "sram te bilo, nije prošlo ni 40 dana, već ideš da pevaš...". Samo sam u sebi pomislio, pa čekajte, ljudi, imate li vi malo respekta i da napišete tako nešto? Ipak ja moram da izdržavam i tri porodice - počeo je Darko.

Prvi nastup Darka Lazića posle smrti brata



Kaže, da može brata da vrati, više ne bi ni zapevao.

- Najradije, kad bih znao da mogu da ga vratim, ne bih nikad više u životu zapevao. Ali, moja publika od mene očekuje da pevam i prvi on bi bio ljut kad bi znao da ne pevam, a on je uz mene uvek i gleda nas sa lepšeg mesta. On je uz mene, u mom srcu, večeras ću i prvi put pevati za njega, i do kraja života - istakao je Darko za Telegraf.

On je nekoliko sati nakon smrti brata izašao pred medije koji su bili okupljeni u blizini njegove kuće. Ističe da razume da je i to posao, te da je doneo odluku da da izjavu iz poštovanja i vaspitanja.

1/11 Vidi galeriju Aleksandra i Vanja pružile utehu Darku Foto: Nemanja Nikolić