Stanija Dobrojević uskoro ulazi u Elitu, nikad spremnija za suočavanje sa bivšim partnerom Asminom Durdžićem i bivšom prijateljicom Majom Marinković.

Prva i najpoznatija starleta na domaćim prostorima je jednom prilikom za Kurir govorila o svom životu, ali i fotografijama koje su joj pomogle da danas ima imperiju.

"Inteligentno sam se poigrala"

U emisiji "1na1", autora i voditelja Jovane Matić Đokić, nakon dve decenije postojanja na javnoj sceni potpuno je razbila predrasude i odgovorila na sve teme koje su se godinama komentarisale.

Za Kurir je govorila o drugoj strani popularnosti i otkrila koliko dobrog su joj donele najteže odluke, ali i šta se krije iza provokativnih fotografija.

- Sebe smatram običnom devojkom koja se jako inteligentno poigrala sa tim terminom starleta i tim fotografijama, da prkosim lažnom moralu na brdovitom Balkanu. Ja kada okačim fotografiju i okrenem zadnjicu, samo kreću komentari i hejt, a ja još i još... Nisam se dala. Znam ko sam i šta sam, pa mi nije smetalo. Ali, sebi sam uskočila u stomak, da dobijem razne epitete i da se piše svašta. Ali sam shvatila da to pravi hajp i famu i ja sam to pustila. Nije da nije bilo momenata kada sam čupala kosu sa glave, ali ja sam uz pomoć toga napravila karijeru, ime i slavu, nije mi to diploma donela - govorila je Stanija i dodala:

- Ja sam egzibicionista, volim da živim, volim da eksperimentišem. Volim da stavim sebe u određene vatre, to me radi. U jednom trenutku sam se iživljavala sa fotografijama. Te provokativne fotografije su moj alter ego i egzibicionizam, zaista samo to.

"Majka i brat me i dan danas ne podržavaju"

Stanija je govorila o podršci porodice kada su u pitanju ovakvi formati.

- Bilo je jako strašno, svi oni lažni naslovi i priče da sam se bavila svim i svačim. Nisam znala ko mi to radi i zašto. Mnogo je bolelo. Da sam takve stvari radila, za ovih 20 godina bi nešto već izašlo. Čupala sam kosu sa glave, mnogo je bolelo. Ali vreme je sve pokazalo. Ko je gde, gde je kome mesto i sve je onako kako treba bude - govorila je Stanija i dodala:

- Majka i brat me i dan danas ne podržavaju za neke stvari ali čvrsto stoje uz mene, njihova sam. Brat mi je nudio pare da ne uđem u rijaliti, ja samo priđem poljubim ga i zagrlim, kažem da ga volim... Oni su protiv mog pevanja, fotografisanja, rijalitija. Nikada ni majka nije branila. pustila me je, ali se ne slaže... Hvala im jer su uvek u finalnim noćima bili uz mene uprkos svemu. Njima je bilo strašno da gledaju kako me neko vređa, poliva ili psuje... Prihvatili su da je to moj put... - pričala je Dobrojevićeva za Kurir.

Kako je zaradila prvih 100.000 evra

Stanija je za Kurir otkrila i kako je izgledao njen put ka svemu što je stekla danas.

- Imala sam 400 dolara kao džeparac, morala sam da platim stan, taksi, hranu, sve je bilo jako skupo. Sa toliko novca sam živela dve nedelje. Jela sam jednu jabuku dnevno da bih zaradila i platila sebi kurs za krupijea. Kada sam dobila posao u kazinu, samo radila i štedela, ništa nisam trošila - izjavila je Dobrojevićeva i dodala:

- Kada sam videla koliko sam para skupila, rekla sam sebi: "Ne stajem dok ne zaradim svojih prvih 100.000 evra" i tako je i bilo. U Novom Sadu sam kupila svoj prvi stan u samom centru grada, novi auto u kojem sam se kao mačkica vozila, bila sam samoj sebi na vrhu sveta. Niko mi nije bio ravan. Pravila sam veliku zaradu za kuću u kojoj radim jer sam bila uvek nasmejana, vesela, sređena, imala sam taj "američki osmeh". Imala sam separe u koji su dolazile najveće holuvudske zvezde, Kim Kardašijan, Paris Hilton...

Sve je spremno za Elitu

Stanija je javno objavila datum ulaska u rijaliti, a sve je to podržao i Željko Mitrović.

- Šuškanjima je došao kraj! Zvanično je! Ponedeljak, 30. mart - napisala je Stanija na Instagramu, te dodala:

- Šta očekujete?

Stanija je navela da će njen honorar biti ogroman.

- Sigurno da će honorar biti najveći u istoriji rijalitija, ali ulazim na kratko. I da ostanem do kraja, opet je kratko. Nikoga ja tamo neću rušiti, to će ko zna koliko još da traje - kazala nam je ona nedavno.

"Sa ulaskom Stanije u Elitu ništa više neće biti isto"

Koliko će njen ulazak promeniti tok rijalitija, najbolje govori i Mitrovićeva poruka na društvenoj mreži Instagram, kojom je najavio "najluđih 5 meseci ikada".

- Sa ulaskom Stanije u "Elitu", ništa više neće biti isto! Verujem da ni Toša, a ni Veliki Šef, ne mogu više predvideti komplikacije i maksimalne polarizacije u svim mogućim odnosima između učesnika! Stanija ulazi u ponedeljak i neka nam je Bog u pomoći - napisao je on.