"KAD SMO SE UPOZNALI IMALA JE NEKI BESAN AUTO..." Kako je Jovana osvojila Željka Joksimovića: Evo šta je presudilo u korist voditeljke
Željko Joksimović i Jovana uplovili su u ljubavnu vezu pre gotovo 18 godina, a danas se smatraju jednim od najstabilnijih parova na domaćoj javnoj sceni.
Odnos Jovane i Željka
Jovana je u braku sa Željkom rodila troje dece, sina Kostu i ćerke Anu i Srnu, dok on iz prethodnog braka ima i ćerku Minu.
Joksimovići se trude da svoj privatan život kriju od očiju javnosti, a pevač je jednom prilikom govorio o ljubavi i priznao da je voditeljka romantičnija od njega.
- Nikada se nisam smatrao romantičnim, malo me je sramota - rekao je pevač.
Govorio je o tome kako je počela njihova romansa.
- Kad smo se upoznali‚ ona me je jednom prilikom vozila kolima, i sećam se da je imala neki super, besan auto... - rekao je tad.
- Vozi me, a ja čisto da otvorim ladicu i da vidim šta ima napred, kad ono neki divljaci, CD-ovi na kojima ništa ne piše, i vidim - moj CD! Kažem: "Čekaj, čekaj, pa ti slušaš mene", i to je presudilo - dodao je u svom stilu.
- Nešto sam se malo dvoumio jedno vreme, ali kad sam video CD to je bilo to - ispričao je Željko za Blic, a Jovana je dodala šaljivo da "sluša samo njegovu muziku".
Majka pevača nije prisustvovala venčanju
Željko je sa Jovanom sudbonosno "da" izgovorio dva puta. Najpre na Maldivima 2012. godine, a potom u Beogradu, gde su organizovali proslavu i crkveno venčanje.
Željkova majka tada je otkrila da je na njegovo venčanje došla, uprkos tome što se na crkvenom venčanju sina Saše nije pojavila.
- Prvi put sam na crkvenom venčanju sina. Srpski običaj je da majka ne prisustvuje venčanju sinova, pa tako nisam bila ni na sklapanju Sašinog crkvenog braka - rekla je Željkova mama tada.
- Veoma sam uzbuđena, ne mogu da se smirim i ne mogu da verujem da mi se ovo dešava. Obično ostajem kod kuće ili pripremam sve u kafani za dolazak mladenaca - izjavila je potom Vesna.
Ljubav planula na Evroviziji
Godine 2007. izbor za pesmu Evrovizije održan je u Helsinkiju, a predstavnica Srbije, Marija Šerifović odnela je pobedu zahvaljujući pesmi "Molitva".
Sledeće 2008. godine Evrovizija je održana u Beogradu, a voditeljski par bili su Željko i Jovana Joksimović.
Ipak, malo ko se seća da su naše teniske legende, Ana Ivanović i Novak Đoković zamalo postali deo "Evrovizije".
Predlog tadašnjeg direktora RTS-a, bio je da Ana Ivanović bude voditeljka "Evrosonga" i to je danima bila udarna tema medija u Srbiji.
Konačni izbor ipak su bili Jovana i Željko, a pored poslovnog uspeha, voditelji tadašnje Evrovizije doživeli su ono što im je promenilo život.
Pri prvim probama varnice su sevnule između sada već, bračnog para, a Jovana je tada bila verena. Kada je shvatila da joj je Željko ukrao srce ostavila je partnera i prepustila se ljubavi sa pevačem, a ostalo je postalo istorija.