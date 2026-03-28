Zlatan Ibrahimović jedan je od najpoznatijih i uspešnijih fudbalera današnjice, ali i pored toga, njegova supruga Helena Seger i te kako privlači pažnju svojom zgodnom figurom i neverovatno mladolikim izgledom u 52. godini.

Ponosno gazi 6. deceniju

Zanosna nekadašanja švedska manekenka je održala svoje telo u zavidnoj formi, iako ponosno gazi šestu deceniju. Naime, Helena je visoka oko 170 cm, a kilaža joj vari od 52 kg do 55 kg, te nam ove brojke govore da ima skoro idealnu građu, iako ona smatra da su joj noge prekratke, a usne prevelike.

Evidentno je da se njena kilaža ne menja godinama, kao i da joj je svaki mišić na telu izvajan, te joj i mnogo mlađe dame zavide na tako vitkoj liniji. Ali, da bi imala zanosan izgled Zlatanova lepša polovina redovno ide na treninge, a tajna je u tome što obavezno koristi tegove tokom vežbanja. Takođe, vodi računa šta unosi u svoj organizam i trudi se da ne jede često nezdravu hranu, piše Stil.

Sa druge strane, ona ne troši previše vremena na odabir modnih kombinacija, ističe da se bolje oseća u farmerkama nego u dizajnerskim haljinama. Ne voli šoping, nema kućnu pomoćnicu, a uživa u brzoj vožnji na motociklu.

Ne želi da bude žena fudbalera

Ova leptica je već skoro dve decenije u ljubavi sa fudbalerom Zlatanom Ibrahimovićem sa kojim ima i dvoje dece. A njihova romansa ne prestaje da bude interesantna javnosti, jer je Helena starija od njega 11 godina.

Međutim, ona ne želi da poput mnogih ima status "žene fudbalera" i beži od medija, te gotovo nikad ne daje intervje, pa je zaista retkost da je vidimo, čak i na događajima koji se organizuju u Zlatanovu čast. Šuškalo se da je afera supruga ipak uzdrmala njihov brak, ali se sada čini da je ponovo sve okej, a Ibrahimović se iz petnih žila trudi da bude što bolji suprug, ma koliko to ljudima bilo teško da poveruju.

Ljubavna priča Helene i Zlatana

Helena je rođena 1970. godine u Švedskoj. Rano je počela sama da zarađuje za život. Dok je studirala ekonomiju uporedo se balila modelingom, a kada je stekla diplomu uplovila je u svet biznisa. Za kratko vreme postala je izuzetno uspešna i cenjena. Radila je za nekoliko multinacionalnih kompanija, pa je na njenom bankovnom računu bila ozbiljna suma novca i pre nego što je upoznala slavnog fudbalera.

Početak njihove ljubavne priče, koja traje više od dve decenije, bio je filmski.

"Kada sam upoznala Zlatana, imao je 21 godinu, a ja 32, imala sam karijeru i bogatstvo i nije mi bio potreban fudbaler da me hrani. Bila sam samostalna, a on čak nije bio ni moj tip muškarca. Prvi put kada sam ga vidjela, zagradio je svojim “ferarijem” moj “mercedes”, videla sam samo njegov veliki nos i zlatan sat na ruci. Bila sam loše raspoložena i vikala na njega. Mislim da mu se to svidelo", ispričala je u jednom od retkih intervjua Helena.

Nije ni slutila da je upravo taj arogantni mladić u Ferariju čovek njenog života.

S druge, strane Zlatan je od starta bio očaran njenom pojavom.

"Nisam odustajao, jer sam video plavušu. Bio sam u svom Ferariju, hteo sam da se ponašam 'kul', a i ona je imala dobar auto. Parkirao sam se i rekao sebi 'Pokušavaj da budeš kul'. Potpuno me je ignorisala i rekao sam joj 'Taj odgovor nisam hteo da dobijem'. Kad sam bio mlad, bio sam stidljiv. Nisam tip koji sam danas. Kada sam prvi put došao u grad imao sam 18 godina i nisam znao za te plavuše. Tamo odakle sam ja imamo drugačije poreklo, drugačiji smo tipovi ljudi, drugačije su devojke. U gradu sam video plavuše, drugačije pokrete, nisam bio pre toga u gradu, već uvek u svom kraju. A kad sam video Helenu, rekao sam 'Je*ote, kako lepa devojka' i ignorisala me je. Pomislio sam da to nije OK. Znao sam prijatelja koji je nju poznavao, slao sam joj poruke i ignorisala me je, ali nisam odustao. Na kraju se stvorila šansa" otkrio Zlatan u velikom intervjuu koji prošle godine dao britanskom novinaru Pirsu Morganu.