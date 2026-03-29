Zdravko Čolić održao je u petak svoj prvi od pet rasprodatih koncerata u sarajevskoj dvorani Zetra, a među poznatim licima u publici su u prvom redu viđene Milica Pavlović i Sara Jovanović, poznatija kao Sara Jo.

Ovaj susret bio je posebno interesantan jer je poznato da njih dve nisu u najboljim odnosima već nekoliko godina. Milica je na koncertu bila u društvu svog vozača, dok je Sara uživala sa svojim dečkom Žigom Sotlarom, plesačem i koreografom iz Slovenije, i kumovima.

Kako saznajemo od izvora sa lica mesta, do neposrednog kontakta do njih dve nije došlo tokom večeri, ali je Sari bilo jako neprijatno kad je videla da Milica ulazi u dvoranu, gde je imala mesto u prvom redu, i to na samo nekoliko metara od nje.

- Sara je davala izjavu medijima kad se u dvorani pojavila Milica sa svojim saradnikom. Kako su sve oči prisutnih u tom trenutku bile uprte u Pavlovićevu, Sara je to primetila i, čim ju je videla, promenila je izraz i boju lica. Bilo je jako neprijatno. Obe su sedele u prvom redu, ali na pristojnoj udaljenosti jedna od druge. Sara je sve vreme nešto šaputala dečku i paru koji je bio sa njima. Jasno je da je pričala o Milici, jer su oni sve vreme gledali u njenom pravcu. Ona je pokušavala da izbegne i da je pogleda, pa se skrivala iza ljudi sa kojima je bila - priča naš izvor i dodaje:

- Za to vreme Milica je bila u svom elementu i uživala je u koncertu, zbog kojeg je i došla samo na dan u Sarajevo. Kada je u jednom trenutku Zdravko prišao Milici i poljubio je u ruku, a pored nje je samo prošao, baš se videlo da je ljubomorna i da joj nije svejedno. Prokomentarisala je Žigi nešto u fazonu kao: "Jao, vidi, molim te, ovo." Pred sam kraj koncerta Sara je bukvalno pobegla da se slučajno ne bi srela sa Milicom i iz kurtoazije je pozdravila. S druge strane, Milica sa njom nema problem i rado bi joj se javila i pozdravila je da joj je ona prišla. Iako su i ona i njen dečko u prošlosti bili nefer prema njoj, to je sve iza nje. Oprostila im je sve, a karma čini svoje, pa se vidi ko je i gde sada na poslovnom planu - zaključuje naš sagovornik iz Sarajeva.

Glavne akterke nisu bile dostupne za komentar.

Podsetimo, Sara Jo je pre tri godine u "Ami Dži šouu" objasnila zbog čega je javno podržala nove albume Aleksandre Prijović i Tee Tairović, ali ne i Milice Pavlović.

- Pre svega, Milica i ja se ne poznajemo. Mnogo volim koleginice koje su vredne, koje rade na sebi, koje ulažu, ona je definitivno to. Ali još više volim koleginice koje sve to rade, a ne žale se i nisu žrtve konstantno, nego samo rade i imaju fokus. Bez preterane drame. Više je to neki moj senzibilitet - rekla je Jovanovićeva.

Usledio je i Miličin odgovor.

- Tu vrstu poznanstva, ona me dublje ne poznaje, da se tako izrazim. Ona i ja se i te kako poznajemo. Često se sećam i pre nekoliko godina smo na aerodromu "Nikola Tesla" popile jednu lepu kaficu... Bio je njen otac sa njom i lepo smo pričale i o muzici i o svemu što je tada bilo aktuelno. Sa moje strane nema konflikta sa njom, mislim da je to samo medijski interesantno i to je to - rekla je Pavlovićeva za Kurir.

Ranije te godine Kurir je pisao da je Sarin dečko Žiga pokušao da sabotira Miličin nastup na muzičkoj manifestaciji MAC, gde je dobila nagradu za album godine. Iako su fanovi bili oduševljeni njenim performansom, Milica je dan nakon manifestacije na svom Instagramu istakla da ništa u vezi s pripremom ovog nastupa nije funkcionisalo kako treba i da je zbog celokupne drame doživela veliki stres.

Jedan od onih koji je "zaslužan" za Pavlovićkino nezadovoljstvo bio je Sotlar, koji je bio zadužen za pripremu koreografija za sve učesnike. On se, prema našim tadašnjim saznanjima, prema Milici poneo krajnje neprofesionalno, pa je, kako njen nastup, koji je mesecima najavljivala, ne bi bio doveden u pitanje, uzela stvar u svoje ruke i sama angažovala koreografa i plesače iz Zagreba o svom trošku.

Mnogi pevači su tada komentarisali da je Žiga ovo možda i namerno uradio kako se u javnosti ne bi pričalo da je Milica imala bolji nastup od njegove devojke Sare Jo, koja je takođe imala performans.

Milica Pavlović na Čolinom koncertu u Sarajevu: