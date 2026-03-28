Telo žene pronađeno je u ventilacionom otvoru za stambenu zgradu u centru Beograda, na Vračaru. Hitna pomoć koja je brzo stigla na mesto nesreće, mogla je samo da konstatuje smrt.

Stela je danas sahranjena na groblju u Beogradu. Među prisutnima bio je i bivši rijaliti igrač, Kristijan Golubović koji tvrdi da je mnogo učinio za nju, a da je Stela Savić tragično završila život usred konzumacije psihoaktivnih supstanci. 

Screenshot 2026-03-28 150432.jpg
Golubović je nakon sahrane, razgovarao sa novinarom Kurir televizije. Na početku intervjua iskazao je duboku tugu zbog tragedije koja se dogodila. Međutim, u toku razgovora prišla mu je Stelina drugarica Nataša, koja tvrdi da ju je upravo ona poslednji put videla.

Golubović se iste sekunde zajapurio, burno joj se obratio istakavši da je pravila probleme više puta u toku njegove emisije kao i za vreme opela.

- Posle svega, ti dolaziš ovde. Uživo smo na televiziji, ja te molim da ideš dole jer sada dajem intervju. Stela je umrla bre čoveče - rekao je Kristijan vidno iznerviran na šta mu je ona sarkastičnim tonom odgovorila:

Screenshot 2026-03-28 150308.jpg
- Jel? Pa nisam znala.

Kristijan joj je više puta ponovio da je niko nije zvao u intervju:

- Stalno praviš probleme, malo poštovanja daj ovoj devojci što je umrla. Šta ćeš mi ovde? Vidiš li da dajem intervju na televiziji. 

Nakon njen odlaska, kazao je da će njen put biti isti kao i Stelin, aludirajući na konzumaciju psihoaktivnih supstanci:

- Dolaze pijani, a momenat je pretežak kao i atmosfera. Ovako nikada ne treba da se ponašate.

Smrt Stele Savić

Podsetimo, ,isterija smrti Stele Savić (59), za kojom se danima tragalo, a čije je telo pronađeno 20. marta u ventilacionom otvoru jedne zgrade na Vračaru u Beogradu, i dalje potresa javnost, a najviše njene prijatelje, koji su ubeđeni da su došli do odgovora na pitanja koja ih danima muče.

 Kako tvrde stanari zgrade gde je Stela pronađena, gotovo je nemoguće da je žena slučajno upala u taj otvor, posebno zbog dimenzija i položaja otvora.

Da li je telo Stele Savić doneto u ventilacioni otvor, da li je u pitanju ubistvo ili samoubistvo, da li je slučajno upala u otvor ili je namerno ušla u mali ograđeni prostor, ako jeste, zašto? Ovo su pitanja koja su danima mučila njene prijatelje.

2518719 copy.jpg
"STELA JE BILA TABLETOMANKA, LEČILA SE U DRAJZEROVOJ"! Kristijan Golubović za Kurir: Njen dečko je preminuo samo jedan dan pre nje Izvor: Kurir televizija