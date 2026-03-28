Slušaj vest

Haris Džinović će ove nedelje biti član žirija muzičkog takmičenja „Nikad nije kasno“. Uoči snimanja emisije, osvrnuo se i na privatni život, posebno na ćerku Đinu, koja je nedavno napustila porodični dom i preselila se u Španiju.

Foto: Roberta Frančula

Vidno raspoložen, Haris je istakao da mu je prethodna godina bila veoma uspešna kada je reč o poslu, ali da je trenutno situacija na muzičkoj sceni nešto mirnija i umerenija.

- Ova godina je đene-đene, nije baš najbolja, ali to je uopšte prema stanju i kod nas i u regionu ali i u svetu. Sve se to odražava. Prvi smo mi na udaru, šta god da se desi, prvo je restrikcija po nama -. objasnio je Haris.

1/6 Vidi galeriju Haris Džinović Foto: Kurir, Kurir Televizija, Saša Leteći

O ćerki Đini koja je otišla od kuće

Haris je potom otkrio i kako je podneo odlazak iz porodičnog doma ćerke Đine, koja se nedavno preselila u Španiju.

- Kao i svi roditelji koji imaju ćerke od 22, 23 godine. Ćerke odlaze od kuće, ili se udaju, il’ studiraju. To je sasvim normalno – rekao je Haris, a potom otkrio da li je razgovarao sa potencijalnim zetom.

- E zeta ne znam – dodao je Haris.

Pevač je govorio o podršci koja je mnogim pevačima potrebna, ali u njegovom slučaju to nije bilo neophodno.

1/8 Vidi galeriju Đina Džinović Foto: Printscreen/Instagram

- Nisam imao nikad podršku u karijeri. Ko da me podržava, kako, na koji način? Kad ja pišem pesme, pevam, komponujem, aranžiram, putujem… Kakva podrška? To mi ne nedostaje. Ali niko ne zna na koji način ih bližnji podržavaju. Podrška je meni kada izađem na scenu, i ako vidim da je publika dobro raspoložena, i ako napravim dobar koncert, atmosferu, sinergiju sa publikom… To je onda podrška. Onda je to nešto opipljivo i to se vidi – objasnio je Haris.

O sujeti na estradi

Haris je priznao i da je moguće da vlada sujeta na estradi.

1/4 Vidi galeriju Duženje sa prijateljima Foto: Kurir

- Verovatno vlada. Pevačka kasta, ima toga među ljudima kao i u svim ostalim branšama. Tako da nisu pevači izuzeti. Ima tu i ljubomora, priča i pričica, svega i svačega kao što se dešava po raznim kancelarijama u drugim delatnostima – rekao je Haris i otkrio da li je nekada i na svojoj koži osetio tu vrstu ljubomore:

- Možda nekada negde. Ja se ne obazirem na to. Što bi neko bio ljubomoran? Ali ako je i neko, ja to ne znam, moguće da jeste.

Kurir.rs/Grand