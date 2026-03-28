Slušaj vest

Kada se danas u regionu kaže muzičko takmičenje, niko i ne mora da izgovori ime formata, jer je samo jedno postalo sinonim za to - "Zvezde Granda".

Ovaj televizijski megaprojekat uspeo je tokom poslednje dve decenije ne samo da obori sve rekorde gledanosti, iznedri neke od najvećih zvezda današnjice, već i da sve druge slične formate svede na marginu.

Ipak, pre samo 21 godinu, ući u tako nešto predstavljalo je hrabar i rizičan projekat, na koji se odvažio Saša Popović na predlog i u saradnji sa Žikom Jakšićem. Suočeni sa mlakim reakcijama na tadašnji "Idol", u koji su braća Karić na svojoj televiziji uložili ogromne pare, oni ipak odlučuju da naprave svoj koncept i ponude ga auditorijumu. Zarad svođenja troškova, nisu pravili novu binu niti posebnu emisiju, već je ovo snimano i emitovano kao poseban segment u tada najgledanijoj emisiji "Grand šou", koju će, kako se pokazalo, nadživeti. Plan je postavljen, uslovi obezbeđeni ostalo je samo da se pronađu adekvatni takmičari i oni kreću po Srbiji da traže potencijalne zvezde.

Foto: Nemanja Nikolić, Nenad Kostić, Printscreen, Damir Dervišagić

I onda se desio trenutak koji menja tok muzike i ulazi u istoriju televizije. Poput Keli Klarkson u američkom "Idolu" ili Adel na dodeli Brit nagrada, na scenu je kročila Tanja Savić spremna da se predstavi svetu, nesvesna da će ta tri minuta ne samo u potpunosti promeniti njen život i učiniti je miljenicom nacije preko noći, već i pre početka učiniti da region petkom uveče sa nestrpljenjem čeka novu rundu takmičenja mladih talenata.

Već sutradan cela nacija pričala je o mladoj crnokosoj talentovanoj devojčici, a koliko je opčinila publiku svedoči i podatak da je njeno izvođenje Janine pesme "Šta će ti pevačica" u eri pre interneta bilo najdeljenija melodija te godine na mobilnim telefonima. Činjenica da je prva zvezda već rođena učinila je da sada publika obrati pažnju i na druge takmičare na audiciji, pa su se tako već posle nekoliko nedelja iskristalisali i ostali favoriti, koji su, kako će se pokazati, i uspeli da stignu do finala.

Nacija je tog juna pre dvadeset godina bila prikovana uz televizore prateći direktan prenos finala u kome je, u uzbudljivoj završnici, prvo mesto zauzeo Bane Mojićević, drugoplasirani je bio Stevan Anđelković, dok je Tanja glasovima publike završila na trećoj poziciji. Na četvrtom mestu našao se Darko Filipović, peti je bio Nemanja Nikolić, a šesta Slavica Ćukteraš.

Prva generacija

Ova generacija je odmah po finalu krenula na regionalnu turneju na kojoj su oborili sve rekorde posete ugrozivši po interesovanju i tada najveće zvezde estrade. Potražnje za njihovim nastupima bila je tolika da nisu znali nekada ni u koji gradi idu jer su imali i po dva nastupa dnevno.

- Dešavalo se da smo danas u Budvi, sutra u Gračanici, prekosutra na Ohridu i tako... Odemo u Bijeljinu, kaže Tanja: "Dobro veče, Brčko", nismo znali ni gde smo ni šta smo, ali to je bilo lepo - ispričao je Nemanja iskustva sa turneje za Grand.

I mada je usledilo još devetnaest sezona, od kojih su neke izrodile i danas veće zvezde, nikada ni jedna ekipa superfinalista nije doživela takvu slavu, da ih ljudi i danas povezuju kao da su bili deo muzičke grupe, a ne pojedinci. No, činjenica je da je svako nastavio svojim manje ili više uspešnim putem, ali i da su svojom sezonom utabali staze svim onima koji će u godinama koje slede napraviti korake ka slavi.

A gde su njih njihovi koraci odveli?

Branislav Mojićević

Imao je samo 17 godina kada je visoko podigao trofej pobednika prve sezone, dobio ključeve automobila i širom otvorena vrata ka slavi.

1/8 Vidi galeriju Bane Mojićević Foto: Printscreen, Printscreen/Youtube, Tv Prva

Da li ih je u potpunosti iskoristio? I sam Bane će se složiti da nije. Na početku je sve lepo delovalo, pesme koje je snimao nisu bile megahitovi, ali su potpomognute popularnošću kod devojaka one i te kako dobijale na slušanosti. "Ostavi me, nece boleti", "Stara ljubav", "Crna ženo", pesme su koje se i danas mogu čuti. Ali, sa raspadom grupe i prelaskom na solo katijere Bane ne uspeva da se stilski odredi i pronađe žanr po kome bi bio prepoznatljiv. Kako je i sam priznao, previše savetodavaca, činjenica da jednako dobro izvodi sve stilove, i drugi remetilački faktori učinili su da propusti drugu priliku koja mu se ukazala kada je oduševio region pobedivši u još jednom velikom šou programu "Tvoje lice zvuči poznato".

- I ti slušaš sve njih, znaš da možeš sve, ali je pravo pitanje šta sam zapravo ja?! Neosporno je da mogu da otpevam i Tomu i Čolu, Lukasa i Tozovca, ali šta je ono što ja najviše volim? - ispričao je Bane iskustvo posle finala za emisiju "Zvezde Granda specijal".

1/12 Vidi galeriju Prvi pobednik "Zvezda Granda", Bane Mojićević, pojavio se večeras na koncertu Tomi Zdravkoviću u čast, koji se održava u srpskoj prestonici Foto: Nemanja Nikolić

Stavivši sve ovo po strani, činjenica ostaje da je Bane i dalje mlad, da se fizički nije promenio mnogo, da i dalje poseduje glas, talenat za glumu i pevanje i ogromno iskustvo, te da je pred njim još mnogo uspeha koje može izgraditi. Pa ako mu ide kao u privatnom životu gde je nakon razvoda braka iz koga ima dvoje dece, ponovo u ljubavi, onda mu samo i ostaje da se posveti karijeri.

Stevan Anđelković

Miljenik devojčica, ali i njihovih baka, majki, strina, tetki, a i muški deo familija širom regiona ga je voleo. Ovaj večiti dečak i danas je zadržao šarm koji ga je krasio još otkad je sa 15 godina prvi put zakoračio na veliku scenu i učinio da mu svi znaju ime.

1/7 Vidi galeriju Stevan Anđelković Foto: Printskrin/jutjub

Okićen oreolom vicešampiona, na prvom zajedničkom albumu snima pesmu "Ti nisi znala za dečaka", koja ne dobija očekivanu pažnju, a sa njom ni dodatnu publiku. Utisak donekle popravlja album koji je objavio potom, ali pesma "Blesava", koja jeste bila slušana nije dovoljna da ga vine u estradni vrh. No, simpatije koje je kod naroda pokupio još tokom takmičenja dovoljne su da nastavi da radi i kada su prestali sa grupnim nastupima.

A onda se dešava i drugi prepokret u njegovom životu kada ga Emir Kusturica angažuje za pank operu "Vreme Cigana", gde otpočinje i veliko prijateljstvo sa Milicom Todorović. Predstava postiže ogroman uspeh i u godinama koje slede Stevica nastupa širom sveta, ostavljaljući muzičku karijeru po strani. Priliku za povratak ima još jednom, kada poput svog kolege Mojićevića, učestvuje i pobeđuje u šou programu "TLZP". Ali, ni pesme koje je nakon toga snimio ne postaju hitovi.

1/11 Vidi galeriju Stevan Anđelković "Nisam smeo" Foto: Promo

Po prirodi odmeren, Anđelković očigledno ne juri za hitom po svaku cenu. Posla ima dovoljno, srećno je oženjen (on i Nemanja Nikolić su jedini u generaciji koji se nisu razveli), a nedavno je postao i otac ćerkice.

Tanja Savić

"Za moje dobro", "Tako mlada", "Zašto me u obraz ljubiš", "Poludela", "Incident", "Gde ljubav putuje", "Laga laga", "Oči boje viskija", "Pancir", "Švaler", "Prostakuša", i naravno jedan od najvećih hitova u istoriji folka "Zlatnik".

Oko Tanje Savić se mogu lomiti koplja po raznim pitanjima, ipak ono što joj niko ne može osporiti jeste talenat, X faktor koji poput magije deluje na publiku, i činjenica da je, kao niko u poslednjim decenijama, uvek umela da odabere i donese pesmu.

1/5 Vidi galeriju Tanja Savić nekada Foto: Printskrin / You Tube

Poslednjih par godina unele su mir i stabilnost u život sada već iskusne zvezde, čemu je doprinela i činjenica da su deca kod nje i da ima novog životnog partnera koji joj je vetar u leđa, tako da je Tanja konačno odlucila da dostigne prvi cilj koji je publika još pre 15 godina od nje očekivala, održavši koncert u Areni koji je bio pravi spektakl. Koncert je bio kruna njene karijere, a o atmosferi se pričalo danima.

1/9 Vidi galeriju Tanja Savić Foto: ATAIMAGES, Damir Dervišagić

Darko Filipović

Mlad, ali već iskusan, pristojan toliko da bi svaka majka pustila ćerku na sastanak sa njim, sa lepim glasom i ozbiljnim repertoarom, Darko Filipović nikada nije važio za glavnog favorita, ali niko nije bio iznenađen ni kada mu je tron izmakao za tri mesta.

1/9 Vidi galeriju Darko Filipović nekada Foto: Printscreen, Prontskrin

Da pobeda ne može da se dobije samo na takmičenju nego i posle, pokazao je kada je njegova prva pesma "Ona ona", na zajedničkom albumu bila drugi najveći hit. Ovo ga automatski stavlja u prvi plan, a priča o njegovoj vezi sa miljenicom nacije Tanjom Savić mu dodatno daje na atraktivnosti. Falila mu je samo još jedna pesma da ga lansira među zvezde.

Ta se pesma, do danas, nije dogodila. Numera "Trebaš mi" sa prvog albuma je bila zapažena, ali ne i dovoljna, a ništa bolje sreće nije bio ni sa drugim albumom. Ono što mu je išlo na ruku jeste da je na vreme shvatio gde leže pare i počeo je da radi na privatnim veseljima. Zanemarivši zvezdane snove, Darko je sišao sa scene u klubove, kafane, šatore, a sa prethodnim znanjem to mu nije bilo teško, i postao jedan od najtraženijih pevača u tom fahu. Pošto je uvek umeo sa parama i nije voleo da ih rasipa (kolege su ga prozivale i da im nikada kafu nije platio) rešio je da uloži novac u nekretnine u Grčkoj, gde je u međuvremenu izgradio čitav paralelni biznis te celo leto provodi u ovoj mediteranskoj zemlji.

1/5 Vidi galeriju Pevač uživa na odmoru sa izabranicom Foto: Printscrean, Printscreen/Instagram, Kurir Televizija

Medijski u potpunoj ilegali već više od decenije, Darko je jedino dospeo u žižu intersovanja kada je objavljeno da se zbog prevare razvodi od supruge i majke njegove ćerkice sa kojom je bio u dugom braku. Ali, pošto je ostao dosledan i nije se previše oglašavao, i ova priča je brzo pala u drugi plan, a on je mogao da se vrati svom mirnom životu koji tek povremeno remeti objavama na društvenim mrežama. Činjenica da one izazivaju svaki put veliku pažnju, govore da publiku i dalje interesuje sve u vezi njega.

Nemanja Nikolić

Najzabavniji, najvredniji, i od muškog dela postavke medijski najprisutniji finalista prve sezone ZG. Nikada prvi, ali i bez velikih padova, tako je karijeru ostvario još od takmičenja. Kako sam ume da kaže, ništa više mu nije ni potrebno.

- Da li sam ja mogao da imam tri, pet zgrada, ne znam, ko zna... Ja sam to što jesam i zadovoljan sam. I kad bih se opet rodio, verovatno bi bilo isto. I kad bih se opet ženio, opet bih izabrao istu ženu, sve bi bilo isto. Ne žalim ni za čim, imam koliko mi treba- rekao je svojevremeno za Grand.

1/5 Vidi galeriju Nemanja Nikolić na početku karijere Foto: Printscreen/Youtube

A da je mogao više, mnogi se slažu. On je već prvom pesmom "Da se napijem", u vreme najezde takozvanog modernog zvuka uspeo da se izdvoji i definiše svoj muzički stil. Sve ovo nastavio je i na prvom albumu pa i na drugom na kome je sarađivao sa nekim od najvećih i najuspešnijih autora tog vremena, ali uspeh prve pesme nije ponovio. Do danas.

I tu na scenu stupaju neke druge osobine ovog pevača. Uvek spreman na saradnju, rad da se odazove u emisije sa pevanjem uživo, prijatan u komunikaciji sa medijima, on sve vreme uspeva da svoju karijeru održi i da radi bez velikih turbulencija. Preživevši najveći izazov u životu kada je u 32. godini imao infarkt, Nemanja menja život, ali ne i radne navike. Uz stub svog života, suprugu sa kojom je u stabilnom braku i sina i ćerku, ovaj pevač nastavlja dalje. I ne samo to, već se nedavno i ponovo aktivirao muzički snimivši nove pesme "Stari kesten" i "Robinja" u saradnji sa Aleksandrom Sofronijevićem.

1/6 Vidi galeriju Pevač Nemanja Nikolić takmičio se u prvoj sezoni muzičkog takmičenja "Zvezde Granda", a sada je već 20 godina na estradi. Foto: Kurir Televizija, Printskrin

Slavica Ćukteraš

Atraktivna, sa dobrim scenskim nastupom, prepoznatljivom bojom glasa i brojnim hitovima, Slavica je bila od onih kojima se predviđala zvezdana budućnost. Šta se desilo pa je ipak ostalo da je, da ugrubo prevedemo američku izreku, uvek ostala deveruša, nikad mlada, tema je za proučavanje.

Na samom početku snima "Život mi oduzmi", koja joj daje odličnu odskočnu dasku. Međutim, paralelno sa tim kreće priča o njenoj vezi sa glavnim prooducentom i idejnim tvorcem projekta Žikom Jakšićem što čini da počinje da se širi priča o privilegovanom statusu, a zbog čega sve što ova mlada devojka u to vreme radi biva posmatrano kroz tu prizmu.

1/9 Vidi galeriju Slavica Ćukteraš Foto: printscreen YT

Ne obazire se previše Slavica na to. Snima pesme poput "Prevari me", "Zvaćeš je mojim imenom", "Mrgud", "Votka", "Ekskluziva", "Manastir" i njima pobeđuje glasine, jer nikakav drugi faktor sem publike ne odlučuje da li je nešto hit. A ona ih je imala. Zaključno sa "Zmija i žaba".

I kada je trebalo sve krunisati, ona se povlači. Udaje se, rađa ćerkicu i sa suprugom napušta zemlju prateći njegovu karijeru u Japanu i Dubaiju. Vraća se u zemlju i seli u Novi Sad, gde sa ćerkicom i danas živi nakon razvoda.