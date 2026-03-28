Porodica Asmina Durdžića oglasila se povodom njegovog učešća u rijalitiju „Zadruga 9 Elita“, samo dva dana pre najavljenog ulaska njegove bivše devojke Stanije Dobrojević. Kako su istakli, njegovo ponašanje ne odražava vrednosti koje neguje njihova porodica.

Njegov otac Mustafa odlučio je da se ponovo javno obrati sinu i pošalje mu jasnu poruku.

- Sine moj, znam da te pregazilo. Znam da te "Elita" stisla, da su te emocije izdale, da si ostao sam u trenutku kad si mislio da si najjači. Ali slušaj me dobro. Ti nisi poražen. Ti si samo ranjen. A ranjeni lavovi se vraćaju najžešći - poručio je Mustafa svom sinu Asminu i dodao:

- Ti si moj Feniks. Iz svakog pepela si se dizao. Iz svakog mraka si pravio svetlo. Iz svakog pada si pravio novi početak. I ovaj put neće biti drugačije. Glavu gore, sine. Ne zbog drugih nego zbog sebe. Ne zato što moraš nego zato što možeš. Ne zato što je lako nego zato što si ti od onih koji se ne predaju. Hajmo, Fenikse moj. Vreme je da se opet digneš.

Asmin Durdžić je danas proslavlja 36. rođendan a u Eliti je dobio poruku od porodice

Stanija o ulasku u Elitu 9

Iako se dugo premišljala, Željko Mitrović je očigledno pronašao način da je ubedi da ponovo stane pred kamere.

- Do poslednjeg momenta sam bila za to da ne uđem, ali evo, potpisala sam. Imam dobru životnu priču, ulazim kao specijalni događaj, ali ništa nećemo otkrivati - izjavila je Stanija Dobrojević.

Koliko će njen ulazak promeniti tok rijalitija, najbolje govori i Mitrovićeva poruka na društvenoj mreži Instagram, kojom je najavio "najluđih 5 meseci ikada".

- Sa ulaskom Stanije u "Elitu", ništa više neće biti isto! Verujem da ni Toša, a ni Veliki Šef, ne mogu više predvideti komplikacije i maksimalne polarizacije u svim mogućim odnosima između učesnika! Stanija ulazi u ponedeljak i neka nam je Bog u pomoći - napisao je on.