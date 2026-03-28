Stela je danas sahranjena na groblju u Beogradu. Među prisutnima bio je i bivši rijaliti igrač, Kristijan Golubović koji tvrdi da je mnogo učinio za nju, a da je Stela Savić tragično završila život usred konzumacije psihoaktivnih supstanci.

Foto: Kurir Televizija

Kristijan Golubović je prvi, nakon policije, došao na mesto na kom je pronađena Stela, a o svom trošku, uz pomoć prijatelja, je danas i sahranio

- Danas sahranjujem jednu od najboljih drugarica iz detinjstva Stelu Savić. Sa njenom porodicom sam ceo život bio prijatelj i svi su na misteriozan način izgubili život. Čuvao sam je, uvek sam je čekao, ali ovaj put sam izgubio bitku sa vremenom. Možda sam i mogao da joj pomognem, ali nisam čuo njen glas, njen vapaj toliko snažno da bih mogao da je spasem. Kako je Stela otišla, tako je otišao komad mog srca u ovu rupu sa njom - pričao je Kristijan dok su zakopavali nesrećnu ženu.

Stela nije imala porodicu

Pored Golubovića, sahrani je prisustvovalo svega par prijatelja, jer Stela porodicu nije imala, kao i njen emotivni partner koji je juče zajedno sa Kristijanom išao da identifikuje telo preminule žene.

- Nalazim se u kapeli. Došli smo da identifikujemo Stelu konačno. Danas plaćamo sve račune, evo ga novac. Tu su sve izjave, njen pasoš... Tu smo izabrali i opremu. Otišao je Miša, pošto ja ne želim Stelu da vidim onako kako nije rođena - lepa, ponosna, živa. On će je prepoznati i neka mu ostane ta slika, jer on je to i tražio, ja ne mogu, hoću da je zapamtim onakvom kakva je bila. Kaad ovo završimo, prebacuju je na groblje i ona će biti sahranjena. Ja i Miša, čovek koji je najviše voleo u muško-ženskim odnosima. Mnogi su pomogli, ističem Natašu, njenu prijateljicu. Sahranjujemo je onako kako treba, ljudski i humano - rekao je Kristijan dan pred sahrane.

Telo Stele Savić u sred centra grada ostalo neprimećeno 15 dana

Telo je u otvoru za ventilaciju ostalo gotovo 15 dana, na dohvat ljudi, a ipak skriveno od pogleda. Niko nije primetio, niko nije reagovao. Da li je ovo tragedija, ili samo dokaz da prestajemo da vidimo jedni druge?

O ovoj temi su u emisiji "Puls Srbije vikend" kod voditeljke Krune Une Mitrović govorili su Mladen Nikolić, bivši republički inspektor za kontrolu psihoaktivnih supstanci i Blažo Marković, predsednik pokreta “Novi ljudi nova snaga Srbije”.

Kristijan Golubović je prijavio nestanak Stele Savić policiji, a Mladen Nikolić ističe da su on i Stela bili pravi prijatelji i da je Kristijan ceo život pokušavao da joj pomogne.

Kurir.rs/Telegraf