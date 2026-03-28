Tom prilikom se susreo sa mlađim kolegom Darkom, koji je nedavno pretrpeo veliku porodičnu tragediju gubitkom brata, a Osman mu je pružio podršku i utehu.

Osman Hadžić nije sestričini davao savete

- Samo on zna kako mu je. Imao sam 2014. godine sličnu tragediju, kad je sin od strica poginuo, bilo je grozno. Taj prvi nastup mi je isto bio u Sloveniji. Samo staneš, zaboraviš tekst... Pa nekad krenu suze, ali život mora ići dalje. Darku je lakše sa publikom i sa kolegama, nego da je sam, zatvoren. Mislim da će lakše izaći iz ovoga, mada verujem da se nikada neće oporaviti - rekao je Hadžić, pa se osvnuo na komentare ljudi koji osuđuju Lazića što je tako brzo počeo da peva, a nije prošlo ni 40 dana od smrti njegovog brata.

- Ljudi će uvek komentarisati, ali jedna moja deviza koju znam reći kad su takve žalosti u pitanju - pazite vi svoje bližnje dok su žive, braću, sestre, roditelje... Kad odu, možete dizati spomenike, žaliti koliko hoćete, bitno je da se pazite i volite dok su živi. Tako da, da li Darko peva za mesec, dva, njemu će isti bol biti, mora proći kroz to. Želim mu snagu da sve to izdrži - izjavio je on.

O Halidu Bešliću

Osman se osvrnuo i na pokojnog kolegu Halida Bešlića, koji mu neizmerno fali.

- Fali svima, vidite i na koncertima kad zapevamo njegovu pesmu koliko nedostaje publici i svima nama. Sve se to prebrzo izdešavalo, niko nije očekivao da će baš tako biti. Valjda ti veliki ljudi, umetnici, sudbina je da tako odu - rekao je pevač i dodao:

- On je bio jedna hodajuća dobrota, jedna dobra vila koja je sve nas usmeravala, tek sad vidim koliko nam nedostaje. Bio je jedinstven, Mislim da nas nema puno takvih. On je tako živeo... Ko god je sa njim jednom stao, imao je osećaj da mu je drug ceo život - rekao je Osman Hadžić.

Otkrio kako je Sejda

Osman je otkrio da se čuo sa Dinom, sinom pokojnog Halida Bešlića, pa je otkrio kako je udovica Sejda koja je već neko vreme bolesna.

- Pričao sam sa Dinom pre par dana, okej je. Bori se. Oni su još uvek u šoku, sve je to sveže, navikavaju se da žive bez njega - rekao je pevač, pa dodao:

- Ona je jaka i verujem da će se izvući. Vratila se kući. Ode malo kod Dina u Nemačku, kod svojih sestara, familije, prijatelja..