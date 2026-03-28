Slušaj vest

Nakon prvog od pet zakazanih koncerata Zdravka Čolića u sarajevskoj dvorani Zetra, podigla se prava bura. Na društvenoj mreži "X" pojavili su se komentari ljudi koji tvrde da su kupili karte za koncert, ali da nisu mogli da uđu i da su čekali više od dva i po sata napolju.

Foto: Printscreen

Pre nastupa, Zdravko Čolić se obratio okupljenim novinarima, ističući svoju radost zbog predstojećeg nastupa.

- Drago mi je da sam u Sarajevu, sada sa simfonijskim orkestrom. Proći ćemo kroz vreme. Jedan malo drugačiji koncert, ali ista energija. Večeras imamo sedeća mesta, to je onako lepše. Ja sam često privatno u Sarajevu, ali nije se dalo da pevam zadnjih godina. Ali zato naša raja dođe na neka druga mesta.

Čola je onda pomenuo i organizatore.

- Mi smo planirali da napravimo, sa simfonijskim orkestrom, po želi organizatora, taj koncert, a ostalo je išlo samo po sebi. Ljudima je bilo to nešto novo, pa su se odazvali. Publika je taj adrenalin i taj katalizator koji ti daje energiju.

Njegova rutina pred koncert svodi se na laganu šetnju i odmor.

- Sinoć je bila neka šetnja i to je to, ništa posebno. Dan pred koncert volim da se osamim, da nije previše neke frke, ostalo je kad se završi, onda druženje.

1/7 Vidi galeriju Zdravko Čolić Foto: TO Bar, Kurir

Drama na Tviteru

Organizatori koncerta Zdravka Čolića su se oglasili sinoć, ali nisu govorili o tome da li je prodato više ulaznica nego što je fizički moglo da stane ljudi u Zetru.

Na mrežama pojedini ljudi tvrde da su čekali na snegu i da im ulaz nije bio dozvoljen.

- Zahvaljujući sramotnoj organizaciji Čolinog koncerta, stotinama ljudi, uključujući i prijateljicu i mene, nakon 2 i po sata čekanja u redu na snegu, na ulazu nije bilo dozvoljeno ući, jer su "kapaciteti prepunjeni". Više od 2 sata ljudi su se smrzavali, nekima je i pozlilo - glasio je jedan komentar.

Zdravko Čolić sišao sa bine i poljubio ruku Milici Pavlović