“BIĆE OVO DRUGAČIJI KONCERT" Zdravko Čolić progovorio pred haos na mrežama, pomenuo i organizatore- Mi smo planirali
Nakon prvog od pet zakazanih koncerata Zdravka Čolića u sarajevskoj dvorani Zetra, podigla se prava bura. Na društvenoj mreži "X" pojavili su se komentari ljudi koji tvrde da su kupili karte za koncert, ali da nisu mogli da uđu i da su čekali više od dva i po sata napolju.
Pre nastupa, Zdravko Čolić se obratio okupljenim novinarima, ističući svoju radost zbog predstojećeg nastupa.
- Drago mi je da sam u Sarajevu, sada sa simfonijskim orkestrom. Proći ćemo kroz vreme. Jedan malo drugačiji koncert, ali ista energija. Večeras imamo sedeća mesta, to je onako lepše. Ja sam često privatno u Sarajevu, ali nije se dalo da pevam zadnjih godina. Ali zato naša raja dođe na neka druga mesta.
Čola je onda pomenuo i organizatore.
- Mi smo planirali da napravimo, sa simfonijskim orkestrom, po želi organizatora, taj koncert, a ostalo je išlo samo po sebi. Ljudima je bilo to nešto novo, pa su se odazvali. Publika je taj adrenalin i taj katalizator koji ti daje energiju.
Njegova rutina pred koncert svodi se na laganu šetnju i odmor.
- Sinoć je bila neka šetnja i to je to, ništa posebno. Dan pred koncert volim da se osamim, da nije previše neke frke, ostalo je kad se završi, onda druženje.
Drama na Tviteru
Da podsetimo, pevač Zdravko Čolić sinoć je u sarajevskoj dvorani Zetra održao prvi od pet koncerata. Na društvenoj mreži "X" nastao je potpuni haos, a ljudi koji su navodno kupili karte za Čolin koncert tvrde da nisu mogli da uđu i da su čekali preko 2 i po sata napolju.
Organizatori koncerta Zdravka Čolića su se oglasili sinoć, ali nisu govorili o tome da li je prodato više ulaznica nego što je fizički moglo da stane ljudi u Zetru.
Na mrežama pojedini ljudi tvrde da su čekali na snegu i da im ulaz nije bio dozvoljen.
- Zahvaljujući sramotnoj organizaciji Čolinog koncerta, stotinama ljudi, uključujući i prijateljicu i mene, nakon 2 i po sata čekanja u redu na snegu, na ulazu nije bilo dozvoljeno ući, jer su "kapaciteti prepunjeni". Više od 2 sata ljudi su se smrzavali, nekima je i pozlilo - glasio je jedan komentar.
