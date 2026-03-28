Filip Đukić i Teodora Delić ponovo su se spojili, ovog puta u studiju radija Amnezija. Par je otvoreno progovorio o svom odnosu.

Filip i Teodora istakli su da će, ukoliko bude potrebno, ispoštovati sve obaveze vezane za svadbeni zadatak.

Filip Đukić
Foto: Printscreen

- Šuška se da se desi vaša svadba jer smatraju da su ovi parovi dosadni. Šta misliš ti Filipe o tome ako dođe do toga da napravite lažnu svadbu u rijalitiju - rekla je Milena.

- Šta trebam da kažem? Ako je to zadatak kao sa lisicama, nemam problem s tim. Odradićemo, nemam problem - rekao je Filip.

- Ispoštovaćemo zadatak ako bude došlo do toga - rekla je Teodora.

- Šta ćete raditi ako dobijete zadatak da odete na Rajsko? - upitala je Milena.

- Ja sam slobodan i nemam problem s tim - rekao je Filip.

- Da Bebica nestane u ovom imaginarijumu, da li misliš da bi tvoj odnos s Teodorom bio mnogo bliži? - upitao je Dača.

- Kako ja to mogu sada da znam? Objasni mi - smejao se Filip.

- Kako mogu ja da znam šta bi bilo sutra? - upitala je Teodora.

Filip Đukić

Filipov otac neće Teodoru za snajku

Inače, otac Filipa Đukića nije želeo da čuje za Teodoru, da mu ona bude snajka.

- Filip nije konfliktan tip, uvek sam mu govorio da neću da čujem da psuje majke i sestre. On i u ovoj situaciji prelazi preko svega zato što neće da izgubi neke stvari. To kad se muškarci pobiju, ajde, ako imaju razlog koji je dobar po njihovom mišljenju, ali ovo nije bilo vredno da se zbog devojke pobiju. Ako si normalan čovek, onda ćeš da ga pozoveš da popričaš sa njim, a da ga sačekaš u onakvom stanju i da to uradiš, nije mi se to dopalo baš. Nije nam svejedno. Učinjeno je šta je učinjeno, sad ja da urlam, da jurim nekoga, to ne vodi ničemu. Ako su normalni, staće jedan pored drugog i razgovaraće, ako nisu normalni tu leka nema - rekao je Filipov otac, ističući da Teodora nije devojka za njegovog sina.

Teodora Delić

- I ovom čoveku (Bebici) i njoj (Teodori) daleko lepa kuća. Ne bih voleo da mi bude snaja. Filip ne može da nađe devojku u rijalitiju za ženidbu. Evo Bora se razveo, ono čim izađeš tandara mandara, Filip i mala Iva, pa Paula, to malo traje.

Ne propustiteStars"KRATKO VREME JE S LUKOM DA BI OSTALA U DRUGOM STANJU" Otac Filipa Đukića iskreno o Anitinoj trudnoći: Zdravlje mi je pokvario!
anita.jpg
RijalitiANITA NIJE ZATRUDNELA SA LUKOM? Vujović besni zbog priča da je Filip Đukić otac deteta: Trebalo bi da je u petom mesecu...
Anita Stanojlović
Stars"KVARNA JE I PRAVI MU PROBLEM" Maja udarila na ovu učesnicu Elite: Nije birala reči, sve joj sasula u lice
Maja Marinković o Staniji
Stars"BILA SAM U BRAKU, KRATKO JE TRAJALO" Šokantno priznanje bivše Filipa Đukića, krila da je bila udata: Prvi mačići u vodu se bacaju
paula-hublin-252995733-1028547957924206-9056469350254649701-n-1.jpg

