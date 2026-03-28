Pre tačno dve nedelje, popularni folker Radiša Trajković Đani je hitno operisan na Vojnomedicinskoj akademiji, gde su mu ugrađena čak pet stentova. Đani se danima pre intervencije osećao veoma loše, žalio se na hroničan umor i slabost, zbog čega je bio primoran da potraži lekarsku pomoć.

Foto: Antonio Anhel/ATA Images

Nakon prvih pregleda, doktori su predložili da ostane na posmatranju. Njegova supruga Slađa se tada oglasila za medije i objasnila da su lekari, nakon što su mu urađene sve neophodne analize, doneli hitnu odluku da pevač mora biti operisan.

Na svu sreću, Đani se nakon zahvata osećao dobro, te je ubrzo pušten na kućno lečenje kako bi se oporavljao u krugu porodice.

Međutim, izgleda da Đani jednostavno ne može bez bine i kafane! Iako bi većina ljudi nakon ovako ozbiljnog kardiološkog zahvata mesecima strogo mirovala, folker se neočekivano brzo vratio svakodnevnim obavezama i zakazanim tezgama „koje ne mogu da čekaju”.

Naime, on je na svom Instagram profilu podelio stori sa jednog nastupa u noćnom klubu koji je bio ispunjen do poslednjeg mesta.

Đani je napravio selfi video na kojem se vidi kako peva, dok cela diskoteka u glas peva njegove hitove.

Folker na snimku deluje izuzetno zdravo, nasmejano i nikad ornije, kao da se pre samo petnaestak dana ništa nije ni dogodilo.

Imao zakrčenje krvnih sudova

Podsetimo,Đaniju su ugradili lekari pet stentova zbog zakrčenja krvnih sudova.

- Nakon što mu rezultati nisu bili dobri, lekari su morali da mu ugrade pet stentova. On se sada bolje oseća. Kod kuće je i otkazao je sve nastupe za naredni period - rekla nam je Slađa.