Teodora Kunić, starija ćerka voditeljke Suzane Mančić, bila je udata za biznismena koji je 20 godina stariji od nje. Venčali su se u tajnosti u Las Vegasu, a potom su se razveli.

Foto: Damir Dervisagic/Kurir, printscreen/instagram/emakatic

Naime, par je sudbonosno "da" izgovorio diskretno, bez obaveštavanja Suzane, koja nije bila pozvana na venčanje svoje ćerke sa imućnim Amerikancem.

Kako se tada šuškalo, Suzana je tek nakon završene ceremonije u Las Vegasu saznala da joj se ćerka udala , zbog čega je bila u šoku.

- Suzani je bilo žao što nije bila na venčanju ćerke, a posebno joj je bilo krivo što uopšte nije znala da će se Teodora udati. Međutim, ona joj je objasnila da su njih dvoje naprasno odlučili da se venčaju u Americi i da će organizovati veliku svadbu u Beogradu - rekao je izvor blizak voditeljki tada.

Ipak, brak nije dugo potrajao, pa je ubrzo usledio razvod, a ona o tome nikada javno nije govorila.

Suzana Mančić Foto: Kurir Televizija, Damir Derviašagić, NEMANJA NIKOLIC/Kurir

Udala se za brigadnog generala

Podsetimo ćerka Suzane Mančić, Teodora Kunić , izgovorila je juče sudbonosno "da" pred brigadnim generalom 23 godine starijim Miroslavom Talijanom, prenose domaći mediji.

Teodora je blistala u uskoj venčanici sa dubokim šlicom i velom koji se vukao po zemlji.

Ne propustiteStarsKRV NIJE VODA! Evo šta je po zanimanju ćerka Suzane Mančić koja se udala za 23 godine starijeg generala
StarsUDALA SE ZA 23 GODINE STARIJEG GENERALA, A EVO ČIME SE BAVI: Ćerka Suzane Mančić radi u struci, a evo šta je Teodora završila
Stars"PROCENILA SAM ZETA KAO SOLIDNOG...": Suzana Mančić otkrila detalje svadbe ćerke i generala, u poslednjem trenutku došlo do velike promene
StarsEVO ČIME SE BAVI ĆERKA SUZANE MANČIĆ: Teodora Kunić se udala za 23 godine starijeg generala, a ovo je istina o njenom zanimanju
