Stanija Dobrojević u ponedeljak ulazi u rijaliti "Elita 9", a pripreme su već u punom jeku. Nema sumnje da Asminu Durdžiću, starletinom bivšem dečku neće biti svejedno kad je bude video u ovom izdanju.

Stanija je bila na tretmanu lepote, uživala kao kraljica dok ju je ceo bjuti tim sređivao, a osim toga nadogradila je i kosu:

Stanija Dobrojević ima tretman kraljice pred ulazak u Elitu 9 Foto: Printscreen

- Znate da ja ne volim nadogradnju i da u Majamiju furam sve prirodno, ali za Elitu neka smo malo bogatije ovako - napisala je Stanija.

Podsetimo, Stanija Dobrojević se pre neki dan oglasila sa Pink televizije i privukla veliku pažnju javnosti nakon što je objavila fotografiju na kojoj pozira u društvu Milice Mitrović. Stanija i Milica Mitrović pozirale su nasmejane u opuštenoj atmosferi, a njihov susret odmah je pokrenuo lavinu komentara na mrežama.

Stanija Dobrojević ulazi u ponedeljak u "Elitu 9", a ova objava dodatno je podgrejala interesovanje publike i izazvala brojne reakcije fanova.

"Definitivno novac nije cilj mog ulaska"

Starleta Stanija Dobrojević sletela je na aerodrom "Nikola Tesla" u Beogradu, a pred kamerama govorila je o ulasku u Elitu 9, susretu sa Asminom Durdžićem i honoraru.

- Mi smo u pregovorima, ako se lepo dogovorimo biće interesantno. To traje duže, u septembru sam rekla ne. Sad sam rekla da. Ovu priču sam napravila ja, vreme je da stavim tačku na to. Definitivno novac nije cilj mog ulaska, to nikada. Nikad u rijaliti nisam ulazila zbog toga. Ovo sada imam svoj motiv, novac dolazi. Sigurno da će honorar biti najveći u istoriji rijalitija, ali ulazim na kratko. I da ostanem do kraja, opet je kratko. Nikoga ja tamo neću rušiti, to će ko zna koliko još da traje.

- Ni sa kim se neću pozdraviti, ulazim za sebe, svi će se pokazati tamo. Što se Maje tiče, ona mi nije bila drugarica. Pokazala je ko je i šta je i gde joj je mesto. Bar da ju je Asmin osvojio, ali nije. Možda me žacne sujeta, ali sam ja nastavila dalje. Ceo naš odnos je bio kompleksan od samog starta. Ja sam samo želela da se posveti meni, ali to je sada završena priča. Ja ne znam da li on ume da voli. Izgleda kao da je on mene precrtao, videćemo - rekla je ona, pa nastavila:

- Mnogo ja mogu da trpim, jako teško presečem, imam veliku granicu, ali takva sam. Kad precrtam to je kraj. Verenički prsten sam zadržala, lep je i jako skup. Nisam ga puno nosila, više volim da ga gledam.

