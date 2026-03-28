DEA ĐURĐEVIĆ RAZNEŽILA JAVNOST! Otkrila ime za ćerku, iza svega se krije moćno značenje, niko nije očekivao OVAKAV IZBOR!
Poznata TV voditeljka Dea Đurđević nedavno je podelila lepe vesti sa javnošću. Početkom godine otkrila je da je trudna, a ubrzo potom, krajem prošlog meseca, na intimnoj ceremoniji izgovorila je sudbonosno „da“ svom partneru Lazaru, sa kojim sada s radošću iščekuje dolazak bebe.
Ubrzo nakon venčanja, sada se pojavila i u emisiji „Magazin In“ kod Sanje Marinković, gde ju je voditeljka opisala kao najlepšu trudnicu u Srbiji.
- Toliko si lepa... Kada si ušla, pitala sam te: "Je l' nosiš dečaka", rekla si mi: "Ne, to je Iris" - ispričala je Sanja Marinković, a potom je Dea ponosno pokazala trudnički stomak.
- Da, to je Iris. Jedna Iris je u stomaku, prvi put je na televiziji - rekla je Dea, koja je podelila detalje svoje ljubavne priče sa Lazarom, za kog se udala.
Naime, njih dvoje su davno već bili zajedno, a posle mnogo godina su sasvim slučajno obnovili romansu.
- Stvarno se dogodilo petnaest godina kasnije. Petnaest godina se nismo videli, bili smo ljubav iz srednje škole... Onda smo se videli posle petnaest godina i kao da nismo prestajali da se družimo. Videli se dva-tri puta i za manje od godinu dana smo se venčali, zatrudneli i počeli da živimo zajedno, sve za manje od godinu dana - ispričala je Dea.
- Dva puta me je pozvao na kafu ja nisam mogla, a onda sam ja njega pozvala, treći put. Posle, kada smo opet počeli da se zabavljamo, rekao mi je: "Pobogu, samo si htela da ubiješ vreme sa mnom, bilo ti je dosadno", a ja došla i do deteta, do male Iris Petrović - rekla je lepa voditeljka.
Inače, Ime Iris je grčkog porekla, a znači "duga" (grč. iris), simbolišući most između neba i zemlje, kreativnost i lepotu. Potiče iz grčke mitologije, gde je Iris bila boginja duge i glasnica bogova. Ime se često povezuje i sa cvetom perunika, simbolizujući nežnost, profinjenost i raznobojnost.
Ljubav počela u srednjoj školi
Lazar Petrović, Dein suprug, nije deo javnog života, ali je poznat po ljubavi prema putovanjima.
Njegove fotografije sa egzotičnih destinacija, poput Zanzibara, često privlače pažnju na društvenim mrežama. Dea je istakla da joj prija što Lazar ne voli medijsku pažnju i da je njihova veza zasnovana na međusobnom poštovanju.
Uzela prezime od muža i sada se preziva Petrović
Dea i Lazar su se voleli u srednjoj školi, a onda su im se putevi razišli. Ona je dugo godina bila u ljubavi sa Mladenom Mijatovićem, da bi nedavno nakon raskida otkrila da je ponovo zaljubljena.
Nakon te informacije počele su da pristižu samo srećne vesti, od toga da je trudna i da se verila. I to baš za Lazara sa kojim se nakon 15 godina ponovo srela i sa kojim je planula ljubav.
