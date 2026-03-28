Slušaj vest

Poznata TV voditeljka Dea Đurđević nedavno je podelila lepe vesti sa javnošću. Početkom godine otkrila je da je trudna, a ubrzo potom, krajem prošlog meseca, na intimnoj ceremoniji izgovorila je sudbonosno „da“ svom partneru Lazaru, sa kojim sada s radošću iščekuje dolazak bebe.

Ubrzo nakon venčanja, sada se pojavila i u emisiji „Magazin In“ kod Sanje Marinković, gde ju je voditeljka opisala kao najlepšu trudnicu u Srbiji.

- Toliko si lepa... Kada si ušla, pitala sam te: "Je l' nosiš dečaka", rekla si mi: "Ne, to je Iris" - ispričala je Sanja Marinković, a potom je Dea ponosno pokazala trudnički stomak.

- Da, to je Iris. Jedna Iris je u stomaku, prvi put je na televiziji - rekla je Dea, koja je podelila detalje svoje ljubavne priče sa Lazarom, za kog se udala.

1/6 Vidi galeriju Dea Đurđević Foto: Instagram, Printscrean

Naime, njih dvoje su davno već bili zajedno, a posle mnogo godina su sasvim slučajno obnovili romansu.

- Stvarno se dogodilo petnaest godina kasnije. Petnaest godina se nismo videli, bili smo ljubav iz srednje škole... Onda smo se videli posle petnaest godina i kao da nismo prestajali da se družimo. Videli se dva-tri puta i za manje od godinu dana smo se venčali, zatrudneli i počeli da živimo zajedno, sve za manje od godinu dana - ispričala je Dea.

- Dva puta me je pozvao na kafu ja nisam mogla, a onda sam ja njega pozvala, treći put. Posle, kada smo opet počeli da se zabavljamo, rekao mi je: "Pobogu, samo si htela da ubiješ vreme sa mnom, bilo ti je dosadno", a ja došla i do deteta, do male Iris Petrović - rekla je lepa voditeljka.

Inače, Ime Iris je grčkog porekla, a znači "duga" (grč. iris), simbolišući most između neba i zemlje, kreativnost i lepotu. Potiče iz grčke mitologije, gde je Iris bila boginja duge i glasnica bogova. Ime se često povezuje i sa cvetom perunika, simbolizujući nežnost, profinjenost i raznobojnost.

Lazar Petrović, Dein suprug, nije deo javnog života, ali je poznat po ljubavi prema putovanjima.

1/8 Vidi galeriju Dea Đurđević Foto: Printscreen/Instagram, Printscreen Instagram

Njegove fotografije sa egzotičnih destinacija, poput Zanzibara, često privlače pažnju na društvenim mrežama. Dea je istakla da joj prija što Lazar ne voli medijsku pažnju i da je njihova veza zasnovana na međusobnom poštovanju.

Dea i Lazar su se voleli u srednjoj školi, a onda su im se putevi razišli. Ona je dugo godina bila u ljubavi sa Mladenom Mijatovićem, da bi nedavno nakon raskida otkrila da je ponovo zaljubljena.

Nakon te informacije počele su da pristižu samo srećne vesti, od toga da je trudna i da se verila. I to baš za Lazara sa kojim se nakon 15 godina ponovo srela i sa kojim je planula ljubav.

Pogledajte dodatni snimak: