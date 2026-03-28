POZNATI SE SJATILI NA DRUGI KONCERT JAKOVA JOZINOVIĆA U SAVA CENTRU! Popularni reper se pojavio u skupom izdanju, dok su pevačice posebno zablistale (FOTO)
Nakon spektakularne prve noći na drugom koncertu Jakova Jozinovića u Sava Centru večeras su polako počele da se okupljaju poznate ličnosti.
Među prvima se pojavila pevačica Zera koja je izgledala nikad originalnije u crveno-crnoj odevnoj kombinaciji.
Budno oko naše kamere potom je zabeležilo pevačicu Leontinu koja je brzo prošla do sale u svom prepoznatljivom odmerenom stilu.
Pojavio se i pevač Heni koji je miljenik mlađe populacije, a koji je bio raspoložen da pozira ispred medija.
Svi oni su sa nestrpljenjem čekali da koncert počne, raduje se mladom umetniku i njegovom scensko-pevačkom nastupu koji je oduševio ceo Balkan.
Prvo veče prošlo u znaku spektakl
Mlada muzička zvezda Jakov Jozinović napravila je pravi spektakl u Beogradu! Nakon što je nedavno oduševio publiku u Novom Sadu, sinoć je započeo niz od čak sedam koncerata u Plavoj dvorani Sava Centra – i to pred krcatom salom.
Publika je od prvog trenutka bila na nogama, a atmosferu je dodatno podigao emotivan početak koncerta uz njegov prvi hit „Polje ruža“, koji su fanovi horski pevali od početka do kraja.
Vidno uzbuđen, pevač se obratio okupljenima i odmah osvojio simpatije:
– Dobro veče, Beograde! Ja sam Jakov Jozinović. Od vas želim samo da večeras uživate i da odete kući ispunjeni emocijama. I još nešto – budite glasniji od mene! – poručio je kroz osmeh.
Već na samom startu bilo je jasno da publiku očekuje noć za pamćenje, a sudeći po reakcijama, Jakov je još jednom dokazao zašto važi za jednog od najtraženijih mladih izvođača u regionu.
