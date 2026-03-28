Voditelj rijaliti programa “Elita“ Milan Milošević jedan je od retkih koji bez dlake na jeziku otvoreno priča o svim kako životnim situacijama, tako i estradnim temama, ali i dešavanjima u Beloj kući.

Milan izuzetno vodi računa o i fizičkom izgledu, pa su ga mediji tako zatekli ispred klinike za estetsku hirurgiju, gde se uputio kako bi izvršio jednu malu promenu na svom licu.

- Trenutno ste me uhvatili kako idem da operišem vrat i gore je pola estrade, ali da ćutim. Idem da promenim pol sledeće godine ću da budem voditeljka sa muškim glasom, šalim se naravno. Sredio sam lice, sad idem da radim vrat. Za par dana punim 49 godina i mogu sebi da dozvolim da se tako malo “bockam“, ništa specijalno, ali hoću vrat da sredim, jer po vratu se vidi da li si ostario ili ne – istakao je voditelj.

U ponedeljak je u popularno imanje u Šimanovcima ušao sa testom za trudnoću i kao bomba odjeknula je vest da pobednica “Elite 7“ Anita Stanojlović čeka dete sa Lukom Vujovićem.

- Ne mogu da verujem da su ljudi ušli u rijaliti i svaki dan, već evo tri meseca, pravili dete. Lepo sam i rekao kad smo radili test, konja bih napravio za tri meseca, a ne dete. Sve je ovo očekivano. Prvi put od kako radim je ceo pretres bio posvećen jednoj temi, prvo smo radili test i pokazano je da je trudna. Sad pišu po mrežama kako nije istina, a imamo svi dokaz, a svakako će vaditi i krv ove nedelje – priča Milan i otkriva najveći problem budućih roditelja.

- Anita je sama pričala da nije znala do petog meseca da li je trudna, imala je ciklus i nije imala stomak i sad su unutra počeli da nagađaju da je trudna već pet meseci i da je dete možda Reljino, a možda od Filipa Đukića. Verovatno će morati da se radi DNK test. Ne sumnjam, ali me je šokiralo, jer mi nije jasno dvoje ljudi koji se ni ne poznaju da prave dete odmah. On je rekao da mu je bitno da mu bilo koja žena rodi dete, dok ona kući ima malo dete i nesređene odnose sa ocem deteta sa kojim je i na sudu i sad se usudi da zatrudni sa čovekom kojeg ni ne poznaje. Nije normalno, neki uđu da se žene, neki da se razvedu, neki da se ponovo spoje kao Sofija i Terza, a neki da prave decu.

Milošević otkriva i Anelinu reakciju te noći kada je vest saopštena u Beloj kući.

- Ona je zanemela te noći i nije mogla da komentariše. Videlo se da joj nije dobro, a njena ćerka i ona su ga ispratile u rijaliti i sad posle par meseci on čeka dete sa drugom. Život piše romane i ovo nigde nema – iskren je bio on, a onda otkrio šta ga je sačekalo pred sam kraj emisije "Pretres nedelje".

- Maja me je uvukla gola u kupatilo i pokazala mi zadnjicu, kako joj curi krv i da joj je sve puklo. Sutradan je odmah produkcija izvela, jer to jutro nije moglo bilo je pola pet, ali moramo da naučimo i da šijemo, jer gubimo kad ih izvedemo na dve nedelje. To je sve za njih normalno njima stalno puca, ali bitno je da su u glavi čisti.

Milan dočekuje Staniju u Beloj kući

Voditelj se raduje suočavanju Stanije Dobrojević sa ostatkom učesnica “Elite“, a njen ulazak zakazan je za ponedeljak dok se starleta priprema kao kraljica.

- Cela nacija čeka ulazak Stanije Dobrojević i susret Asmina, Aneli, Maje i nje. Svi znamo kakav su rat vodili godinama i sada čitamo komentare Stanijine na račun Maje. Pričala je da je Maja proganjala sve njene bivše od nekog Luke kod kog je Taki vozio, pa do Šarenog koji je Stanijina najveća ljubav. Obračun sa Asminom za kog je rekla da joj je najveći promašaj. Tako da neka nam je Bog u pomoći, a ja ću biti tamo, kako bez mene – priča on i otkriva da ni on sam ne zna u kom će toku ići aktuelna priča.

- Očekujem nešto drugačije i da će ona čekati njihove reakcije, ona je ozbiljan rijaliti igrač i Stanija kad kaže jednu rečenicu, cela kuća se svađa tri sata. Sve ćemo saznati i imam hiljadu pitanju da im postavim, neće se sve odmah raskrinkati. Mislim da će njoj biti najteže, jer je čeka suočavanje sa drugaricom, verenikom i sa Aneli koja je svašta rekla na njen račun. Neće ni Asminu biti lako, ko zna kakav će prljav veš izneti, a možda se čak sve tri udruže protiv njega.

"Nema razloga da menjam kuću u kojoj radim"

Voditelj je svojim nedavnim oglašavanjem na društvenim mrežama zbunio mnoge, a istakao je da je spreman da promeni život iz korena, a gledaoci rijaliti programa ovu objavu povezali su sa tim da Milan napušta ružičastu televiziju.

- Već sam jednom otišao, odmorio dušu i vratio se. Protumačili su moju objavu na društvenim mrežama gde piše između ostalog da čoveku koji je spreman da spakuje ceo svoj život u jedan kofer i ode dalje, ne možeš ništa. Svidela mi se ta misao, jer ja stvarno to mogu, a mene samo majka ovde drži, a inače me baš briga za sve. Ljudi su protumačili tako i onda su novinari prenosili. Ne napuštam. Nema bolje gde, a kada bude bilo ja ću otići pa nisam rođen na “Pinku“, ali prezadovoljan sam svojim poslom i čelnicima televizije i dokle god je tako nemam razloga da menjam kuću u kojoj radim. Funkcionisao je rijaliti i bez mene, sve je išlo svojim tokom i bilo je čak i gledano i zanimljivo. – iskren je bio on, a onda otkrio da je već jednom imao situaciju kada je isti dan odlučio da spakuje kofere i napusti zemlju.

- Kad sam se zaljubio otišao sam na Santorini. Takva sam osoba i mogu čak u hodu i dok putujem da dam oglas da sve prodajem. Volim akciju i da promenim nešto, nema potrebe za sad da menjam, jer nema nigde bolje, a kada mi bude bilo ponuđeno bolje ne znači da neću da odem.

