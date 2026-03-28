Navršava se godina dana od smrti Željka Rutovića, a porodica, prijatelji i poznanici i dalje ga pamte kao čoveka snažne ličnosti i velikog životnog elana.

Željko Rutović je bio poznat kao uspešan biznismen, ali i kao neko kome je porodica bila na prvom mestu. Oni koji su ga poznavali ističu da je umeo da spoji poslovnu energiju sa privatnom posvećenošću najbližima.

Prvi koji se oglasio povodom njegove predstojeće godišnjice smrti je Joca Amsterdam, koji se emotivnim rečima obratio svom prijatelju.

Foto: Čitulje Novosti

Kako je preminuo?

Kako smo već pisali, Željko Rutović preminuo je 2025. godine u bolnici u Italiji, nakon duge i teške borbe protiv raka pankreasa.

Njegova porodica godinama je bila u centru pažnje javnosti - i supruga i ćerka ponele su titulu Miss Srbije, što ih je učinilo prepoznatljivim licima i van poslovnih krugova u kojima se on kretao.

Željko Rutović je 2013. oženio Mirjanu Božović koja je bila prva zvanična mis Srbije i predstavljala je našu zemlju na izboru za mis sveta 2007. godine u Kini. Rutović je bio otac osmoro dece. Petoro ima iz prethodnih brakova, dok je troje dobio sa poznatom misicom.

Ćerka tuguje

Takođe, njegova ćerka Aleksandra Rutović, izabrana je za Miss Srbije 2024. Ona se, u jednom od obraćanja medijima, prisetila vedrog duha svog oca.

- On je uvek bio nasmejan i ostaće mi tako u sećanju. Sa njim je svaki momenat bio savršen. Od svega je umeo da napravi zabavu. Ne znam kako da objasnim, to je čovek koji je besmrtan. I to ne kažem ja kao njegova ćerka, to kaže svako ko je imao priliku makar jednom u životu da ga vidi, da je njegova energija ostala da sija i sijaće zauvek i nadživeće nas sve. Nedostaje mi najviše na svetu. - rekla je tada Aleksandra.

I danas, godinu dana kasnije, sećanja na njega ne blede. Na društvenim mrežama i u privatnim krugovima često se dele uspomene i poruke koje svedoče o tome koliko je ostavio trag na ljude iz svog okruženja.

