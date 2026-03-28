Nakon nastupa Alekse Markovića došlo je do nove rasprave između članova žirija i to nakon što je Kemiš upitao Jelenu da mu objasni šta je to zvezda. Potom su se Bosanac i Desingerica žestoko zakačili, onako kako samo njih dvojica znaju.

- Danas mora da ima kontroverznog binismena ili bizmisenku uz sebe pa će biti zvezda. Jelena priča svoje individualno doimanje nekoga ko joj se čini da je zvezda. Njoj možda zapne za oko, a meni može da bude odvratno - rekao je Bosanac.

- To špto Jelena priča ima smisla i tako bi trebalo, ali sada se sve promenilo i na svetskoj sceni i na domaćoj - rekao je Ognjen.

- Energiju mora da ima, nešto mora da te privuče - dodala je Viki.

Desingerica Foto: Petar Aleksić, Antonio Ahel/ATAIMAGES

- Svaki čovek ima svoj put, svaka zvezda je posebno zvezda - naveo je Desingerica.

- Treba mu hit - rekao je Bosanac.

- Niko nije postao zvezda ko emituje nulu - rekla je Karleuša.

- I ta nula koju emituje možda budi određenu emociju, ta energija nekom nešto budi - naveo je Desingerica.

- Evo Desingerica, ti si nula i vidiš da si ostao nula - rekao je Bosanac.

- Teško bajiću moj - istakao je Despić.

kurir / pink

