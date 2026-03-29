Tokom komentarisanja Sanje Kostić u Pinkovim zvezdama, voditeljka Bojana Lazić poželela je da se malo odmori, pa je došla do Desingerice, koji je sedeo na mentorskoj stolici, ali se on odmah pobunio.

- Ostavi me, imam ženu Bojana, imam ženu! Pusti me, ne dodiruj me, imam ženu - vikao je Despić.

- Je l' možeš da ustaneš, zvala te nešto Sanja - rekla je Bojana.

- Ja sam zauzet - rekao je Despić.

- I da si slobodan, ne bih te pipnula. Uopšte nisi moj tip - rekla je Bojana.

Žestoko se nedavno sukobili

U muzičkom takmičenju "Pinkove zvezde" nedavno je došlo do žestoke svađe između voditeljke Bojane Lazić i Dragomira Despića Desingerice. Bojana je tražila od produkcije da dođu na scenu i reše problem koji ima sa reperom.

Problem je nastao kada je Desingerica rekao Bojani da je neinformisana, što je nju izbacilo iz takta.

- To što je Bojana neinformisana, to ne znači da je tako - rekao joj je Despić, na šta mu je ona žestoko odgovorila.

- E, ajde ne lupetaj više i to ti sad najozbiljnije govorim. Samo mi se još jednom na taj način obratio - rekla je voditeljka besno, dok je Desingerica ponavljao njene reči.

- Ne moramo da ponavljamo šta mi je rekao, završili smo svaku komunikaciju ako ovako nastaviš sa mnom - odgovorila je Bojana, na šta je Despić nastavio sa provokacijom.