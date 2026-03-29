Melina Džinović, bivša supruga folkera Harisa Džinovića, zakazala je svadbu sa partnerom milionerom, sa kojim već neko vreme uživa u luksuznom životu u Monte Karlo.

Prema rečima dobro obaveštenog izvora bliskog paru, pripreme za venčanje uveliko su u toku, a ceremonija će biti organizovana na jednoj od najekskluzivnijih lokacija u Monaku.

Sama dizajnirala venčanicu

- Venčanje će biti intimno, samo za najbliže prijatelje i porodicu, ali u isto vreme neverovatno luksuzno. Planirana je gala večera na otvorenom, uz sveće, kristalne lustere i specijalno osmišljenu dekoraciju sa retkim cvećem koje stiže iz inostranstva. Gosti će uživati u vrhunskim vinima i jelima koje će pripremati poznati kuvar. Melina će nositi unikatnu venčanicu koju je sama dizajnirala, a menjaće nekoliko kreacija tokom večeri. Sve mora da izgleda savršeno, ali bez preterane pompe - želi da zadrži dozu intime i elegancije - otkriva izvor i dodaje da su za zvanice već rezervisani luksuzni apartmani u najpoznatijim hotelima u Monte Karlu.

Gosti će imati na raspolaganju privatne jahte

- Lista gostiju je pažljivo odabrana i zaista je reč o uskom krugu ljudi. Za sve zvanice obezbeđen je smeštaj u najluksuznijim hotelima u Monte Karlu, gde će imati potpunu privatnost i vrhunsku uslugu. Organizovan je i poseban transfer, a pojedini gosti će na raspolaganju imati i privatne jahte tokom boravka. Melina i njen partner žele da se svi osećaju kao kraljevi, ali bez prevelike gužve i eksponiranja u javnosti.

Iako se kreatorka još uvek nije javno oglašavala ovim povodom, njen krug prijatelja tvrdi da je potpuno posvećena organizaciji i da želi da ovaj poseban dan bude savršen u svakom smislu.

Podsetimo, Melina već neko vreme živi van Srbije, a njen partner važi za izuzetno uspešnog i imućnog biznismena.