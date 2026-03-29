Naime, Jovana je sada na svom profilu na Instagramu delila ženama savete i odgovarala na pitanja koja je dobila.

"Kako si vratila kilažu nakon trudnoće? Koliko sada kg imaš i koliko si visoka?Prelepa si inače" - glasio je pitanje.

- Verujem da je velika muka i psihički teret kada vam se telo ne vrati brzo i lako u pređašnje stanje, neću da pametujem glumim nutricionistu ili psihoterapeuta… radite šta vam prija kako mislite da treba, šaljem vam zagrljaj podrške. Teško je kada si nezadovoljan svojim telom uz sve psihičke i hormonalne promene kroz koje prolazi žensko telo nakon porođaja. Ali samo pogledajte u svoje dete, to ste vi rodile i osmeh na lice - poručila je Jovana.

Jovana Ljubisavljević

"Mi smo kao dve puzle"

Bivša misica i učesnica rijalitija progovorila je o njihovoj ljubavi i priznala da joj je upravo on vratio veru u muškarce.

- Bogdan je došao i vratio mi veru u muškarce, u ljubav, požrtvovanost, u lepo ophođenje. Ja sam tamo gde sam živela i šta sam sve slušala, kakve sam reči dobijala... ovo je bila potpuno druga planeta – govorila je Jovana u "Bunkeru.

Jovana Ljubisavljević o ljubavi sa Bogdanom Srejovićem

– On jeste mir, stvarno jeste, moj mir. Mi smo kao dve puzle koje su kada se spoje kao jedno. Sve što njemu fali iz karaktera sam ja, a sve što je meni falilo, prvenstveno taj mir i staloženost, to je on. Dosta mi je bilo suza, mučenja i objašnjavanja i pravdanja. Pravdanje je najgore, nemaš više atom snage da ustaneš i pričaš nešto. To ovde nije postojalo.

Porodila se na Krstovdan

Podsećanja radi, Jovana je prošle godine na Krstovdan carskim rezom na svet donela sina, koji je bio težak 3,450.

- Odlično se osećam i kako se sve približava nestrpljenje raste. Ja nisam nisam ni znala u momentu kada je trebalo da nastupe mučnine, čak sam i radila. Imam trudnoću iz snova. Ugojila sam se 10 kilograma, ali stvarno se ne vidi. Otišlo je sve gde treba, ali i da jesam, najbitnije je da beba bude zdrava.

O njenoj venčanici se mnogo pričalo

Podsetimo, par je organizovao gala svadbu u srcu Beograda i obavio građansko venčanje nakon koga je usledila luda žurka. Jovana je za ove dve prilike izabrala potpuno različite venčanice.

Za ceremoniju u manastiru bivša misica je nosila svedenu belu haljinu koja je po sebi imala bisere, a nekoliko dana je ova venčanica bila tema komentarisanja.

