Marinko Rokvić preminuo je nešto 2021. godine nakon teške bolesti i iza sebe ostavio neutešnu suprugu Slavicu, sinove Nikolu i Marka, kao i vanbračnog sina Darija, kog je dobio iz velike ljubavi sa Milom, koja se ne eksponira u javnosti.

Vanbračni sin

Pre više od trideset godina, Marinko Rokvić uplovio je u strasnu romansu sa izvesnom Milom nakon čega je na svet došao njihov sin Dario, a iako se sa njom nikada nije oženio, pevač je bez dileme prihvatio sina i dao mu svoje prezime.

- Ja sam imao super detinjstvo dok se nije zaratilo u Sarajevu. Onda nam je bilo teško, ali sve je to život. Znao sam odavno da mi je otac pevač, slušao sam njegovu muziku na kasetama. Marinko i ja smo uvek bili u kontaktu, a nastavili smo da se čujemo i kada sam se preselio u Kanadu 1995. godine - rekao je jednom prilikom Dario, koji je u odličnim odnosima i sa braćo po ocu, Markom i Nikolom.

Majka

Prva ljubav Marinka Rokvića nikada se nije eksponirala javno i svojski se trudila da neguje prijateljske odnose sa ocem svog sina.

- Moja mama je divna žena. Uvek se trudila da mi priušti više nego što je mogla. Voleo bih da su Nikola i Marko odrasli sa mnom, ali takva je sudbina. Voleo bih i da smo bliže, ali tehnologija napreduje i u stalnom smo kontaktu.

Dario Rokvić svoju sreću pronašao je pored Portugalke sa kojom ima dva sina, Romea i Matea. Živi u Kanadi pa sticajem okolnosti nije mogao da stigne na sahranu pevača, ali je u Beograd došao na pomen posle 40 dana.

- Nije imao poslednju želju. Bio je vrlo ponosan na sve nas, na sve što smo postigli i kako smo dobri roditelji našoj deci. Bili smo bliski, i to je velika stvar. Moja, Markova i Nikolina deca su bliska. Vredan sam na oca, ali nisam talentovan za pevanje. Sinovi ne slušaju Marinkove pesme jer ne govore srpski, ali su svesni da je deda bio velika zvezda - rekao je o ocu koga je poslednji put video mesec dana pred smrt, pisao je "Stori".

Za sve zaslužna Slavica

Dario je jednom prilikom otkrio da je za njihov fantastičan porodični odnos najviše zaslužna Marinkova udovica, Slavica.

"Za to što smo ovakav 'trojac' možda je najzaslužnija njihova majka Slavica. Vodila me je sa njima na letovanje, na Marinkov novogodišnji nastup... Svaka joj čast, neko drugi me ne bi tako prihvatio."