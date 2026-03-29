Barbara Bobak danas spada u jednu od najtraženijih pevačica, a od samog početka karijere niže hit za hitom.

Iako je danas uspešna u svom poslu, Barbara priznaje da se želja za pevanjem slučajno pojavila, a da su joj želje bile potpuno drugačije.

Radila kao kopirajter

Pevačica je za domaće medije otkrila da je bila odličan đak u školi i da se bavila drugim poslom.

"Potičem iz jedne obične, normalne porodice. Bila sam vukovac u osnovnoj školi, odlikaš u srednjoj, gimnaziji. Dugo sam radila kao kopirajter za jednu australijsku firmu jer sam se trudila da već od 18. godine ne budem roditeljima na teretu i postanem samostalna. Radila sam i u jednoj teretani pre nego što sam počela da pišem te članke na engleskom jeziku“, ispričala je za Grand i otkrila kada joj se javila želja za pevanjem:

"Stidela sam se"

- Želja za pevanjem se javila slučajno kada sam videla objavu na društvenim mrežama jedne drugarice koja je pevačica. Ja sam uvek lepo pevala, ali sam se stidela da pevam pred drugima. Sedela sam u tom momentu sa drugarima sa fakulteta kada sam to videla. Inače, studirala sam programiranje - pričala je Barbara za Grand.

"Pročulo se za mene"

Barbara je otkrila i kako je presekla i odlučila da se bavi pevanjem.

- Radili smo neku algebru koja mi je išla katastrofa i samo sam rekla: 'Ne znam šta ja radim ovde, odoh da se oprobam kao pevačica, pa kako mi krene!'. Brzo sam počela da radim svadbe i kulturica-svirke. Pročulo se za mene, da li zbog harizme, da li zbog pevanja, ali svakom se dopalo nešto drugo - zaključila je pevačica o svojim muzičkim počecima.