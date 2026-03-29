Maju Kovačević, bivšu učesnicu rijalitija "Bara" i Zadruge, sud u Hrvatskoj je proglasio krivom za klevetu u slučaju nestale sestre Marijane Seifert.

Naime, Maja se uključila u uživo program "Zadruge" pre tri godine gde je oklevetala zeta Karla Seiferta, optuživši ga da je joj je on ubio sestru.

Maja Kovačević je kažnjena sa 50 dnevnih dohodaka za klevetu, što u njenom slučaju iznosi 2.390 evra, a iznos mora da plati u roku od tri meseca od pravosnažnosti presude. Pored toga, sud ju je obavezao da o svom trošku objavi konačnu presudu u tri najčitanija dnevna hrvatska lista i da plati 100 evra sudskih troškova.

Ko je Maja Kovačević?

Maja je bila jedna od učesnica rijaliti "Bar" koja je na samom početku iskreno govorila o svom prvatnom životu.

Sama je priznala da je uzimala kokain, kao i daje bila u vezi sa "kraljem" kokaina dok je živela u Nici, a za Kurir je otkrila da je probala sve i svašta.

- Cura sam koja je probala sve i svašta, ponekad kad su žurke, kad je tu... To je ljudi normalno, zaklapajte vi koliko god hoćete, za mene to nije ništa čudno, ništa neobično. Znate šta? To svi znaju, meni to nije problem. Niti se radi o dnevnoj konzumaciji, niti sam ikad u životu krizirala za nečim. Jednostavno sam otvorena za sve - pričala je Maja.

Posećivala dečka u zatvoru

Posle ulaska u rijaliti Zadruga, i kontroverznih izjava o nestanku sestre Marijane, mediji su dolazili do informacija o njenom liku i delo.

- Maja je problematičan lik. S a15-16 godina je počela da radi po zagrebačkim kafićima i kafanama, prala je suđe za džeparac, ali se vrlo brzo odala poročnom životu, alkoholu, narkoticima - ispričao je pre nekoliko godina za Rijaliti plus izvor blizak Kovačevićevoj koji dobro poznaje u njenu biografiju.

- Ostala je trudna s tadašnjim dečkom i kao maloletna je rodila ćerku o kojoj nikad nije brinula. Mala sada ima petnaestak godina i ko zna ko o njoj brine dok Maja uskače iz rijalitija u rijaliti - ispričao je izvor. Kako je još rekao, iako Kovačevićeva o tome ne govori u Zadruzi, ona je emotivno zauzeta, a njen partner nalazi se u zatvoru.

- Maja se već tri godine zabavlja sa žestokim momkom koji je zbog dilovanja završio iza rešetaka. Posećivala ga je dok nije ušla u "belu kuću" i navodno čeka da izađe iz zatvora. I pre njega, njeni emotivni izbori bili su identični. Živela je u Monte Karlu s kraljem kokaina, ali i u Dubaiju - ispričao je izvor.

Kovačevićeva je, kako je pričao izvor, vrlo konfliktna i incidentna ličnost, zbog čega je ovog leta intervenisala i policija.

- Maja je u prethodnom rijalitiju upoznala jednu devojku i bila je njena gošća u stanu na Vidikovcu. Tokom njenog boravka, njih dve su se posvađale, a onda i potukle. Komšije su zbog vike i dreke iz stana ovog beogradskog naselja pozvale policiju, koja je Kovačevićevu izbacila napolje, pa se vratila u rodnu Hrvatsku. Željna je pažnje, slave i novca, a najviše poročnog života oslobođenog svih stega i zabrana – završio je tada izvor za Rijaliti plus.

Marijana nestala 2022. godine

Nestanak Marijane Seifert, bivše učesnice i pobednice regionalnog rijalitija „Veliki brat“, i dalje je jedan od najzagonetnijih slučajeva koji godinama privlači pažnju javnosti. Iako je prošlo dosta vremena od trenutka kada je njen nestanak prijavljen, konkretnih i zvaničnih odgovora još nema, a slučaj se i dalje vodi kao nerešen.

Podsetimo, potraga za nestalom 38-godišnjakinjom, javnosti poznatijom kao pobednicom regionalnog rijaliti programa „Veliki brat“, odmah se intenzivirala. S obzirom na pronađene predmete, fokus pretrage postalo je korito reke Save, od mosta nizvodno do kaskada kod Toplane i sve do Rugvice.

U potrazi su učestvovale desetine ljudi - zagrebački policajci, ronioci, vatrogasci i specijalci. Temeljno su pretražili reku koristeći vatrogasne i policijske čamce, a celo područje su pratili vatrogasci dronom opremljenim termovizijskom kamerom. Međutim, potraga je bila uzaludna, a za porodicu nestale osobe - nedovoljna.

Pošto Marijana nije ostavila nikakvu poruku niti bilo kakvu naznaku da je planirala da nestane, njen nestanak je od samog početka ostao velika misterija. Vremenom su se pojavljivale razne spekulacije i nove verzije događaja, koje su dodatno zamagljivale istinu.