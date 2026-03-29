Slušaj vest

Pevač Darko Lazić nedavno je ostao bez brata Dragana, koji je nastradao u saobraćajnoj nesreći. Težak gubitak zavio je porodicu u crno, a majka Branka i dalje se teško nosi sa tragedijom.

U tim trenucima veliku podršku pruža joj partner Dragan Paunović, koji je sve vreme uz nju i ne odvaja se od nje.

Uprkos porodičnoj boli, Paunović je danas obeležio i svoj rođendan. Na društvenim mrežama objavio je fotografiju torte sa svećicama u obliku broja 50, a osmeh su mu, kako se vidi, uspela da izmame deca.

Dragan Paunović

Darko se vratio poslu, mora da izdržava porodicu

Darko je progovorio i o porodici pokojnog brata, a kako kaže, Draganove ćerke znaju da im je otac preminuo.

- Ne znam šta bih ti rekao. Prihvatio sam to, jednostavno. Život ide dalje, a nažalost ponekad život nije fer, ali moj posao je da pevam i morao sam da nastavim da pevam. Pritom, znam da prvi on ne bi želeo da prekinem da pevam. Nešto sam skoro pročitao, da su ljudi počeli uveliko da komentarišu nešto, kao, "sram te bilo, nije prošlo ni 40 dana, već ideš da pevaš...". Samo sam u sebi pomislio, pa čekajte, ljudi, imate li vi malo respekta i da napišete tako nešto? Ipak ja moram da izdržavam i tri porodice - počeo je Darko.

Kaže, da može brata da vrati, više ne bi ni zapevao.