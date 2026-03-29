Pevačica Rada Manojlović osvrnula se na negativne komentare na račun Darka Lazića koji je nedavno prvi put nastupio nakon pogibije brata. Rada je otkrila da je i ona samo devet dana nakon smrti majke zapevala.

- Ne bih da budem ja, pa ja. Imala sam situaciju sa majkom, posle devet dana pevala. Tu te niko ne pita. Moram da kažem nešto, a da ne zvuči hladno. Ima trenutaka kada mi samo pevamo na dugme. Ti se ne veseliš, nego pevaš da bi druge uveselio. To se dešava u situacijama kada izgubiš nekog voljenog. Neko ne bi mogao da ustane iz kreveta. Ljudi drugačije doživljavaju gubitke - rekla je pevačica.

Rada Manojlović Foto: MONDO/Đorđe Milošević

Rada ne krije koliko je njoj muzika pomogla kada joj je preminula majka.

- To će da ga spasi. Rad je spasao čoveka. Mene je to isto spaslo, ja bih poludela sama sa sobom. To je večna rana i suza. Oni misle da se mi veselimo, ali generalno imaš dane kao kada si glumac. Neka, neka samo on radi - rekla je pevačica.

"Poludela bih da nisam pevala nakon gubitka majke": Rada pružila podršku Lazicu nakon nastupa, pa otkrila kako je prebolela porodičnu tragediju

Ne propustiteStars"SVI KOJI OSUĐUJU NADAM SE DA NIKAD NEĆE..." Oglasila se Kaća Lazić nakon Darkovog koncerta: Vratio se jer mora, a ne jer mu je lako! Reagovala i Ana Sević
Katarina Lazić Kaća Lazić
StarsEMOTIVAN SNIMAK PRVOG NASTUPA DARKA LAZIĆA NAKON SMRTI BRATA DRAGANA Evo koju pesmu mu je posvetio - Borio se sa emocijama na bini (VIDEO)
Prvi nastup Darka Lazića posle smrti brata
Stars"SRAM TE BILO, NIJE PROŠLO NI 40 DANA, VEĆ IDEŠ DA PEVAŠ" Darko Lazić u emotivnoj ispovesti o napadima jer peva posle smrti brata: Moram da hranim tri porodice
darko.jpg
StarsDARKO LAZIĆ PRVI PUT U JAVNOSTI DVE NEDELJE NAKON SMRTI BRATA Ova pevačica će mu biti velika podrška: "Idemo zajedno"
Darko Lazić Dragan Lazić poginuo brat Darka lazića Brestač (3).jpeg