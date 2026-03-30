Lea Kiš i njena ćerka Sara Mia Jokić, poslednje dane leta skoro svake godine provode u predivnoj vikendici na Avali gde imaju mir, tišinu, zelenu oazu, ali i bazen.

Voditeljka i njen suprug stvorili su privatnu oazu nadomak Beograda, na Avali, a svaki kutak napravljen je po njihovoj meri za uživanje.

Raj na Avali

S obzirom na to da je do Avale lako stići, porodica Kiš često ugoste prijatelje u vikendici, gde se provode daleko od očiju javnosti.

Ljuljaške, staze, potok, kamena terasa i mnogi drugi detalji kuće i okoline podsećaju na morsku idilu, a za sve to zaslužan je najviše Lein suprug Momčilo Jokić. Kako je voditeljka ranije pričala, on je svojevremeno projekat osmislio sam, te je najviše zaslužan za mir koji danas imaju.

- Moram da se pohvalim da je sve ovo osmislio moj suprug, s obzirom na to da je uložio mnogo truda i rada, ne smem da ga ne spomenem. Nažalost, danas niko nije kod kuće, ni Momčilo ni ćerka Sara Mia - rekla je svojevremeno Lea.

- Stalno smo ovde, nema svrhe da budemo u gradu, pogotovo preko leta kada su velike vrućine. Ova terasa je, kao što vidite, sva u kamenu, podseća malo na morski ambijent. S obzirom na to da je moj suprug iz Herceg Novog, on je osmislio da ovo bude naše more nadomak Beograda, i mislim da je uspeo u tome. On brine o celom imanju i bašti. Večeri provodimo na terasi jer pirka vetar. Tokom dana smo u bazenu ili ručamo u konobi. Nije ovde kao u Beogradu da ne možeš da zaspiš od buke pre dva posle ponoći. Ovde sam u deset ušuškana – ispričala je voditeljka.

Ekipa emisije „Paparazzo lov" ponovo je podigla dron. Ovog puta je meta bila voditeljka Lea Kiš. Tačnije, njena kuća.

Veštački potok i bazen

- Ovaj potok je takođe osmislio i napravio Moma. U njemu čuvamo prave ribice. Sedneš pored, uzmeš knjigu ili pustiš muziku i osećaš da si daleko od svih problema, a da ne pričam o poslu, haosu u gradu...

- Ono što je najatraktivnije u našem dvorištu je svakako bazen. Uglavnom Sarini prijatelji dolaze da uživaju kraj bazena. Ovde oni prave žurke, puštaju muziku, roštiljaju i uživaju maksimalno. I ja nemam ništa protiv, bazen i jeste za mlade. Nije nas vreme poslužilo, pa nismo izbacili sve što ide uz bazen, garniture, ležaljke, imamo i gumu u obliku flamingosa, pravi letnji ambijent - otkrila je Lea svojevremeno.

Njihova mezimica, takođe, često na Avalu dolazi sa društvom gde napuni baterije čim ugrabi slobodno vreme.

