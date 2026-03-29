Pevač Darko Lazić održao je prvi nastup nakon tragične smrti svog brata Dragana Lazića. Darko sada izdržava tri porodice, međutim, taj njegov potez naišao je na negodovanje na društvenim mrežama.

Ljudi su pisali kako je Darko trebalo da ispoštuje 40 dana žalosti, dok su mu drugi pružili neizmernu podršku.

Na jedan komentar korisnice društvenih mreža, koja je pisala da Darko ne treba da peva 40 dana nakon tragedije, odgovorila je Lazićeva svastika, sestra njegove žene Katarine.

- Evo ja ću da kažem, nije trebalo do 40 dana. To je nešto što mi nismo izmislili tih 40 dana, već otkad je sveta i veka - napisala je jedna korisnica, a onda se druga nadovezala.

- A ko je izmislio? - pitala je.

- Ko te je pitao za mišljenje da li je trebalo ili ne, to je njegova odluka?! Uzmi obriši zadnjicu tim svojim mišljenjem, za to je jedino i korisno - odbrusila joj je Tijana.

Darko: "Moram da ostanem jak zbog porodice"

- Ne znam šta bih ti rekao... Prihvatio sam to, jednostavno... Život ide dalje, a nažalost ponekad život nije fer, ali moj posao je da pevam i morao sam da nastavim da pevam. Pritom, znam da prvi on ne bi želeo da prekinem da pevam. Nešto sam skoro pročitao, da su ljudi počeli uveliko da komentarišu nešto, kao, "sram te bilo, nije prošlo ni 40 dana, već ideš da pevaš...". Samo sam u sebi pomislio, pa čekajte, ljudi, imate li vi malo respekta i da napišete tako nešto? Ipak ja moram da izdržavam i tri porodice - rekao je Darko i istakao da je da sada mora da bude jak kako zbog svoje porodice, tako i zbog porodice pokojnog brata.

