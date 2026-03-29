Igor Panić, poznatiji kao Nući o mogućem duetu sa Lepom Brenom, kao i o tome kako se proveo na koncertu na kome je bio specijalni gost.

"Odlično je bilo"

Reper je otkrio i ko je bio sa njima na nastupu.

"Ništa, gostovao sam na koncertu u Banja Luci. To je sve što mogu da kažem za sada. Odlično je bilo. Čak sam došao i dan ranije, bio je tamo i Viktor", otkrio je Nući.

Stil privukao pažnju

Inače, muzičar je privukao pažnju i svojim stajlingom opuštenim, ali potpuno u njegovom prepoznatljivom fazonu. Nosio je široku trenerku, džemper na pruge i upečatljive patike koje su dodatno istakle njegov stil.

Nedavno završio u bolnici

Nući je nedavno završiio  u bolnici i to usred noći. Prema trenutno dostupnim informacijama, muzičaru je odmah ukazana lekarska pomoć, ali detalji i tačan uzrok ove hitne hospitalizacije za sada nisu poznati javnosti.

Reper je objavio sliku iz bolničkog kreveta i time zabrinuo sve svoje fanove, s obzirom da se nedavno i otrovao pa je morao da otkaže nastup.

Otrovao se, pa otkazao nastup

Igor Panić, poznatiji pod nadimkom Nući, bio je primoran da otkaže nastup pre izvesnog vremena zbog trovanja hranom.

Zbog zdravstvenih problema nije mogao da izađe na binu u Lincu, pa se obratio pratiocima putem društvenih mreža i zamolio ih za razumevanje.

Kako je naveo, do poslednjeg trenutka je verovao da će se osećati bolje, ali se to nažalost nije dogodilo.

"Možda sam svega dva puta u životu otkazao nastup zbog zdravstvenog stanja. Ovog puta izgleda da je došlo do trovanja hrane posle današnjeg ručka, jer se isto i slično dešava i ostatku moje ekipe. Čekao sam do poslednjeg trenutka, ali ne postoji mogućnost da večeras izađem na binu", napisao je Nući i zamolio za razumevanje:

"Nemojte mi zameriti, nadoknadićemo. Hvala na razumevanju", zaključio je treper tada.

Pre popularnosti se bavio planinaranjem

Reper Igor Panić Nući je za kratak vremenski period postao miljenik tinejdžerki i glavna zvezda naše rep i trep scene.

Danas je izgradio prepoznatljiv imidž, ima veoma upečatljiv stajling, a često menja i boju kose. Ipak, malo ko zna kako je izgledao u detinjstvu, što si gledaoci sada imali prilike da vide u emisiji Amidži šou.

- Bavio sam se planinarenjem, alipinizmom - rekao je Nući Ognjenu.

Tada je bio kratko ošišan, dok danas ima jaku bradu, a vremenom je zavoleo da nosi i minđuše, koje su postale deo njegovog imidža.

Inače, Gotovo svaka pesma ovog repera beleži milionske preglede i nalazi se u trendingu najslušanijih pesama na Jutjubu, a ono što ga razlikuje od drugih muzičara je to što ne voli da eksponira privatni život.

whatsapp-image-20231006-at-10.12.00-pm.jpg
whatsapp-image-20231006-at-10.11.57-pm-1.jpg
prase.jpg

