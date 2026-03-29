Slušaj vest

Igor Panić, poznatiji kao Nući o mogućem duetu sa Lepom Brenom, kao i o tome kako se proveo na koncertu na kome je bio specijalni gost.

"Odlično je bilo"

Reper je otkrio i ko je bio sa njima na nastupu.

Pitali smo Nućija da li snima duet sa Lepom Brenom: Jedno nije mogao da sakrije, umešao i njenog sina

"Ništa, gostovao sam na koncertu u Banja Luci. To je sve što mogu da kažem za sada. Odlično je bilo. Čak sam došao i dan ranije, bio je tamo i Viktor", otkrio je Nući.

Stil privukao pažnju

Inače, muzičar je privukao pažnju i svojim stajlingom opuštenim, ali potpuno u njegovom prepoznatljivom fazonu. Nosio je široku trenerku, džemper na pruge i upečatljive patike koje su dodatno istakle njegov stil.

Nući u neobičnom stajlingu stigao sa nastupa: Sačekali smo ga na aerodromu

Nedavno završio u bolnici

Nući je nedavno završiio u bolnici i to usred noći. Prema trenutno dostupnim informacijama, muzičaru je odmah ukazana lekarska pomoć, ali detalji i tačan uzrok ove hitne hospitalizacije za sada nisu poznati javnosti.

Reper je objavio sliku iz bolničkog kreveta i time zabrinuo sve svoje fanove, s obzirom da se nedavno i otrovao pa je morao da otkaže nastup.

Otrovao se, pa otkazao nastup

Igor Panić, poznatiji pod nadimkom Nući, bio je primoran da otkaže nastup pre izvesnog vremena zbog trovanja hranom.

1/5 Vidi galeriju Nući Foto: Kurir Televizija, Print Screen, Kurir

Zbog zdravstvenih problema nije mogao da izađe na binu u Lincu, pa se obratio pratiocima putem društvenih mreža i zamolio ih za razumevanje.

Kako je naveo, do poslednjeg trenutka je verovao da će se osećati bolje, ali se to nažalost nije dogodilo.

"Možda sam svega dva puta u životu otkazao nastup zbog zdravstvenog stanja. Ovog puta izgleda da je došlo do trovanja hrane posle današnjeg ručka, jer se isto i slično dešava i ostatku moje ekipe. Čekao sam do poslednjeg trenutka, ali ne postoji mogućnost da večeras izađem na binu", napisao je Nući i zamolio za razumevanje:

"Nemojte mi zameriti, nadoknadićemo. Hvala na razumevanju", zaključio je treper tada.

1/8 Vidi galeriju Nući Foto: Printscreen/Instagram, Damir Dervišagić

Pre popularnosti se bavio planinaranjem

Reper Igor Panić Nući je za kratak vremenski period postao miljenik tinejdžerki i glavna zvezda naše rep i trep scene.

Danas je izgradio prepoznatljiv imidž, ima veoma upečatljiv stajling, a često menja i boju kose. Ipak, malo ko zna kako je izgledao u detinjstvu, što si gledaoci sada imali prilike da vide u emisiji Amidži šou.

- Bavio sam se planinarenjem, alipinizmom - rekao je Nući Ognjenu.

Tada je bio kratko ošišan, dok danas ima jaku bradu, a vremenom je zavoleo da nosi i minđuše, koje su postale deo njegovog imidža.

Inače, Gotovo svaka pesma ovog repera beleži milionske preglede i nalazi se u trendingu najslušanijih pesama na Jutjubu, a ono što ga razlikuje od drugih muzičara je to što ne voli da eksponira privatni život.