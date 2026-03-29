Poznati klavijaturista i pevač Miša Stojičić iznenada je preminuo, a tužnu vest o njegovoj smrti na društvenim mrežama podelio je njegov rođak.

- Sa velikom tugom obaveštavam rodbinu, prijatelje i poznanike da nas je napustio moj voljeni ujak Miša.
Pamtićemo ga po njegovoj dobroti, toplini i svemu što je učinio za nas. Zauvek će ostati u našim srcima.

Miša Stojičić Foto: Pritnscreen/Instagram

Neka mu je večna slava i hvala. Datum i vreme sahrane biće naknadno objavljeno - stoji u saopštenju porodice.

Od preminulog muzičara, oprostio se i njegov kolega Milan Dinčić Dinča.

- Neka ti je Carstvo Nebesko, dragi kolega - napisao je pevač.

Pokojni Miša bio je poznati pevač i klavijaturista i vrlo angažovan na privatnim proslavama širom Srbije. Tokom karijere, sarađivao je i pratio na klavijaturama pokojne Darka Radovanovića i Džeja Ramadanovskog, kao i Jelenu Karleušu.

