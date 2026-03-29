Stanojka Mitrović Ćana doživela je iznenađenje povodom rođendana od svog supruga i sina.

Za Pink je govorila o njihovoj pažnji i ljubavi koju joj svakodnevno pričaju. 

"Nisam očekivala..."

- Moji momci vode računa o meni, vrlo su pažljivi. Znaju šta volim, cveće je najlepši poklon za mene. Već nekoliko godina se nije potrefilo da sam odsutna u vreme mog rođendana, sada se zadesilo da sam u Bazelu. Bila sam umorna, ali i radosna jer su se svi potrudili da mi divan dan bude čaroban. Očekivala sam da će biti cveće kod kuće, ali nisam očekivala da ih vidim na aerodromu - govorila je Ćana u Premijera Vikend Specijalu.

Ćana Foto: Kurir Televizija

"Ostala sam svoja"

Pevačica je otkrila da je sačuvala svoj stil pevanja i da nije pala pod uticvaj drugih.

 - Kroz vreme i rad, svi mi učimo jedni od drugih... Shvatila sam kad je najbolje biti original. Ostala sam svoja. Najbolja kopija je lošija od najlošijeg originala. Godinama su pričali i davali savete, ali to onda ne bih bila ja i sačuvala sam svoj identitet. Tačno znam kome se obraćam i ko je moja publika, a to su ljudi slični meni. Oni me odlično razumeju, ali oni koji ne, i to je okej. Ne može svako svakoga da voli i to je normalno. Često me pitaju da znam sve ljude koje grlim na nastupu. Mislim da je taj zagrljaj jako važan u današnje vreme, jer svi nešto komuniciramo preko telefona, a tu se ne može toplina iskazati - pričala je Ćana.

Jakov je fenomen

Ćana je prokomentarisala i vrtoglavi uspeh mladog Jakova Jozinovića koji puni koncerte hale bez problema.

Jakov Jozinović Foto: Bane T. Stojanovic/ATAImages

- On je fenomen za sve. Čini mi se da su mčađe generacije mnogo hrabrije. Pozdravljam, svaka čast. Možda će imati problem kroz vreme, da opravda ovo ogromno poverenje. Nekad i kada imaš neki planetarni hit, posle imaš problem jer se uvek traži više. On je svoje koncerte punio i pre autorskih pesama, svaka mu čast - izjavila je Ćana.

Ne propustiteStars"OSEĆALA SE DEGRADIRANO, JA BIH URADILA ISTO!" Ćana o skandalu koleginice, otkrila zašto je IZIGNORISALA Nadeždu Biljić kada su se srele (VIDEO)
Stojanka Mitrović Čana
Stars„SAHRANILA TROJE DECE“ Ćanina majka slomljena bolom, pevačica sa knedlom u grlu otkrila potresnu istinu
Ćana.jpg
StarsNAŠA PEVAČICA ODRASLA USRED ŠUME, PEŠAČILA 10 KM DO ŠKOLE Danas je najtraženija, a došla iz malog sela: Sneg me je zatrpavao, bilo je mučno
Stanojka Mitrović Ćana je odrasla u kući u šumi
StarsĆANA PEVALA NA KROVU I TRAKTORU, A OVA NJENA KOLEGINICA JOJ STALA NA CRTU! Pevala na drvetu, kamionu, a u tučama radile testere - jednom izbili i oko
“Prošli su kao Novak Djoković, to je iživljavanje”: Ćana bez dlake na jeziku o drami sa pevačima i skandalu na aerodromu Izvor: MONDO