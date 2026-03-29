Slušaj vest

Stanojka Mitrović Ćana doživela je iznenađenje povodom rođendana od svog supruga i sina.

Za Pink je govorila o njihovoj pažnji i ljubavi koju joj svakodnevno pričaju.

"Nisam očekivala..."

- Moji momci vode računa o meni, vrlo su pažljivi. Znaju šta volim, cveće je najlepši poklon za mene. Već nekoliko godina se nije potrefilo da sam odsutna u vreme mog rođendana, sada se zadesilo da sam u Bazelu. Bila sam umorna, ali i radosna jer su se svi potrudili da mi divan dan bude čaroban. Očekivala sam da će biti cveće kod kuće, ali nisam očekivala da ih vidim na aerodromu - govorila je Ćana u Premijera Vikend Specijalu.

Ćana Foto: Kurir Televizija

"Ostala sam svoja"

Pevačica je otkrila da je sačuvala svoj stil pevanja i da nije pala pod uticvaj drugih.

- Kroz vreme i rad, svi mi učimo jedni od drugih... Shvatila sam kad je najbolje biti original. Ostala sam svoja. Najbolja kopija je lošija od najlošijeg originala. Godinama su pričali i davali savete, ali to onda ne bih bila ja i sačuvala sam svoj identitet. Tačno znam kome se obraćam i ko je moja publika, a to su ljudi slični meni. Oni me odlično razumeju, ali oni koji ne, i to je okej. Ne može svako svakoga da voli i to je normalno. Često me pitaju da znam sve ljude koje grlim na nastupu. Mislim da je taj zagrljaj jako važan u današnje vreme, jer svi nešto komuniciramo preko telefona, a tu se ne može toplina iskazati - pričala je Ćana.

Jakov je fenomen

Ćana je prokomentarisala i vrtoglavi uspeh mladog Jakova Jozinovića koji puni koncerte hale bez problema.

1/8 Vidi galeriju Jakov Jozinović Foto: Bane T. Stojanovic/ATAImages

- On je fenomen za sve. Čini mi se da su mčađe generacije mnogo hrabrije. Pozdravljam, svaka čast. Možda će imati problem kroz vreme, da opravda ovo ogromno poverenje. Nekad i kada imaš neki planetarni hit, posle imaš problem jer se uvek traži više. On je svoje koncerte punio i pre autorskih pesama, svaka mu čast - izjavila je Ćana.