Staniju Dobrojević deli samo nekoliko sati do ulaska u Elitu 9, a očekivanja su velika.

Starleta je priznala da li oseća tremu, kako teku pripreme i kako se oseća pred suočavanje sa bivšim partnerom Asminom Durdžićem.

Kraj pripremama

Stanija je otkrila kako teku pripreme za spektakularni ulazak u devetu sezonu rijalitija.

- Privodim kraj obaveza oko posla, fabrika, proizvodnje... Moram o svemu da vodim računa, da završim sve poslove pre nego što uđem. Da ne pričam o tome šta sve spremam za sam ulazak. Oprala sam šest mašina, haljine, garderoba, šnajderke... Htela sam da pokažem haos, ali nisam mogla da trpim da to tako to stoji, pa sam sklonila - rekla je Dobrojevićeva u Premijera Vikend Specijalu.

Ovako izgleda haljina za svečani ulazak:

"Osećam veliku odgovornost"

Stanija je otkrila da oseća pritisak javnosti i da će verovatno kad završi sa pripremama biti prisutna i trema.

- Higijena će mi biti problem jer vidim da ne vode mnogo računa o tome. Teško je otići iz komfora i lepog života, naročito što sam ja sada u godinama. Nemam više 20 godina, tada mi je bilo mnogo lakše. Mene ljudi i dalje gledaju kao neku klinku. Da podsetim sve ljude, ja više od osam godina nisam bila u rijalitiju. Osećam veliku odgovornost jer vidim kolika je pompa, koliko se gleda i prati. Svi kažu da će gledati moj ulazak, imam taj neki pritisak. Ne bih nikada ponovo ušla, ali ja imam priču. Idem da stavim tačku i završim celu priču. Neka me ispitaju sve što žele i da me više nikada ne pitaju o Asminu - govorila je Stanija.

Starleta je otkrila da li ima tremu.

- Sada nemam tremu. Imam tenziju oko priprema. Ali kad uđem i kad krene sve to, razmišljam kako ću se probuditi, gde ću da se istušitam, i tako to. Naravno da će biti treme - izjavila je starleta.

"Kao da ga više ne poznajem"

Stanija se podsetila ljubavi sa bivšim partnerom.

- Držao me je kao malo vode na dlanu. Nasela sam na priču, jer sam ga davno još pitala ima li neke emocije prema Aneli. Govorio je da on sve prati samo zbog deteta, zbog toga što pričaju... Kada su se poljubili nisam imala rekaciju, iskreno. Kao da ga više ne poznajem - iskreno je govorila Stanija.