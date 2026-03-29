Slušaj vest

Kako Kurir nezvanično saznaje, popularni pevač Aca Lukas priveden je od strane granične policije u Geteborgu .

Lukas je trebalo da održi koncerta večeras zajedno sa Stefanom Đurićem Rastom i Amar Giletom Jašarspahićem.

Priveden tokom granične kontrole

Prema našim nezvaničnim saznanjima, situacija se odigrala na aerodromu, gde su nadležni organi izvršili kontrolu putnika. Dok su Rasta i Gile bez problema prošli pasošku kontrolu i ušli u Švedsku, Lukasu je, iz za sada nepoznatih razloga, zabranjen ulazak u zemlju.

Izvori bliski slučaju tvrde da je pevač zadržan na dodatnom ispitivanju, nakon čega je doneta odluka da mu se ne dozvoli ulazak. Trenutno se, kako saznajemo, nalazi pod nadzorom i čeka dalju proceduru.

1/10 Vidi galeriju Aca Lukas Foto: Stefan Stojanović MONDO

Nezvanično, očekuje se njegova deportacija u narednim satima.

Organizatori u problemu

Organizatori koncerta u Geteborgu našli su se u velikom problemu, s obzirom na to da je Lukas bio jedna od glavnih zvezda večeri. Još uvek nije poznato da li će nastup biti otkazan ili će se održati bez njega.

Za sada nema zvanične potvrde ovih informacija, a iz Lukasovog tima se nisu oglašavali povodom incidenta.

1/8 Vidi galeriju Aca Lukas Foto: Screenshot, Kurir

Pokušali smo da stupimo u kontakt sa pevačem, ali do puštanja ove vesti odgovora nije bilo.

Nije prvi put

Aca Lukas pre samo nekoliko meseci imao je takođe problema sa zakonom. Krajem prethodne godine priveden je u Svernoj Makedoniji, a vest je uzdrmala javnost ali i njegove verne fanove.

Tom prilikom oglasio se Lukasov menadžer Saša Mirković i pružio mu podršku.

- Ajde, puštajte čoveka da ide kući, ne glupirajte se. Najveću balkansku zvezdu vi privodite zato što je ogrnuo makedonsku zastavu. Ostavljate ljude koji su platili karte bez nastupa. Prekidate nastup, izigravate šerife po Kavadarcima – istakao je Saša Mirković, te nastavio:

Foto: Stefan Stojanović MONDO

– Lukasu puna podrška. Izdrži, Aco! Narod je uz tebe i ne sekiraj se. Ljubi te tvoj brat. Idem da spavam, da sutra budem svežiji – poručio je Saša Mirković.