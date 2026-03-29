Rijaliti zvezda, Stanija Dobrojević, potpisala je ugovor sa vlasnikom i direktorom Pink Media Group, Željkom Mitrovićem, čime će zvanično postati učesnica rijaliti šou programa "Elite 9", a njen ulazak milioni gledalaca željno iščekuju.

Iako su svi mislili da će starleta ući u udarnom terminu koji je između 21h i 22h to se ipak neće dogoditi.

Sada je, direktorka programa Pink televizije, Milica Mitrović, otkrila da će se Stanija sutra useliti na velelepno imanje u Šimanovcima s početkom od 23 časa uživo na ružičastoj televiziji!

Iako publika s nestrpljenjem iščekuje Stanijin ulazak, neki učesnici će joj se obradovati, dok nekima, sudeći po dešavanjima, neće biti svejedno kada je budu ugledali na vratima Bele kuće.

Spremna za ulazak

Stanija je otkrila kako teku pripreme za spektakularni ulazak u devetu sezonu rijalitija.

- Privodim kraj obaveza oko posla, fabrika, proizvodnje... Moram o svemu da vodim računa, da završim sve poslove pre nego što uđem. Da ne pričam o tome šta sve spremam za sam ulazak. Oprala sam šest mašina, haljine, garderoba, šnajderke... Htela sam da pokažem haos, ali nisam mogla da trpim da to tako to stoji, pa sam sklonila - rekla je Dobrojevićeva u Premijera Vikend Specijalu.

Ovako izgleda haljina za svečani ulazak:

Stanija spremna za ulazak

"Osećam veliku odgovornost"

Stanija je otkrila da oseća pritisak javnosti i da će verovatno kad završi sa pripremama biti prisutna i trema.

- Higijena će mi biti problem jer vidim da ne vode mnogo računa o tome. Teško je otići iz komfora i lepog života, naročito što sam ja sada u godinama. Nemam više 20 godina, tada mi je bilo mnogo lakše. Mene ljudi i dalje gledaju kao neku klinku. Da podsetim sve ljude, ja više od osam godina nisam bila u rijalitiju. Osećam veliku odgovornost jer vidim kolika je pompa, koliko se gleda i prati. Svi kažu da će gledati moj ulazak, imam taj neki pritisak. Ne bih nikada ponovo ušla, ali ja imam priču. Idem da stavim tačku i završim celu priču. Neka me ispitaju sve što žele i da me više nikada ne pitaju o Asminu - govorila je Stanija.

Starleta je otkrila da li ima tremu.

- Sada nemam tremu. Imam tenziju oko priprema. Ali kad uđem i kad krene sve to, razmišljam kako ću se probuditi, gde ću da se istušitam, i tako to. Naravno da će biti treme - izjavila je starleta.

