Pevačicu Zorana Mićanović mediji su sreli na aerodromu, gde se rasplakala kad je govorila o potresnom susretu sa Darkom Lazićem nakon smrti njegovog rođenog brata, Dragana Lazića. Vidno potresena, Zorana je podelila emotivne detalje njihovog razgovora.

"Razgovarala sam sa Darkom, nastupali smo zajedno, kada sam završila svoj nastup odmah sam ušla u njegovu svlačionicu i tamo su bili Andreana i on. Kada sam ga ugledala, prvo sam njega zagrlila od svih, i nekako nisam htela da ga pustim iz zagrljaja, mnogo mi je bilo teško. Kad pričam o tome, evo i sad, ne znam..." - rekla je Zorana, kojoj je zastala knedla u grlu zbog bola i krenule su joj suze, pa je nastavila:

"Ne postoje reči kojima mogu da se opišu, tužno me je gledao očima. Ja mu želim puno snage, ljubavi i da sve izdrži. Ne postoje reči utehe, on je svestan da život ide dalje, to mi je rekao. Celog života će tugovati za bratom i imati taj deo tuge, ali nema nazad. Rekao mi je da je pričao sa nekim ljudima i da su mu rekli da treba da izađe iz kuće, da ne treba da sedi, da bi sačuvao samo psihu i sebe. Da zanemarimo novac i sve, ljudi misle da smo mi pohlepni. Ja sam mnogo puta bolesna išla da radim, ne pita me niko da li imam temperaturu. On to nije uradio zbog posla, već da bi bio među ljude. I mi imamo dane kada nam se niko ne gleda i hoćemo da budemo među svoja četiri zida. Meni je bilo teško kada je preminula od moje maćehe majka, tada sam se takmičila u Zvezdama Granda" - rekla je Zorana.

"Izgubio sam pola sebe, svog najrođenijeg"

Podsetimo, nastradali Dragan Lazić iza sebe je ostavio suprugu, sa kojom je imao bajkovit brak, i dve ćerkice. Tuga je još veća s obzirom na to da se Darko tek vratio sa Maldiva i da je neposredno pre nesreće bio na ručku sa bratom.

Kako se saznaje, Darko se onesvestio kada su mu saopštili najgoru moguću vest, a u prvoj izjavi nakon tragedije je, jedva stojeći na nogama, izgovorio: "Izgubio sam pola sebe, svog najrođenijeg".

"Znaš da ćeš uvek biti u mom srcu"

Darko Lazić je na Instagramu objavio fotografiju brata Dragana i obavestio javnost o sahrani.

- Dragi prijatelji, drugari, kolege, poznanici, sutra u 14 sati na groblju u Brestaču će se održati opelo za moj brata Dragana Lazića. Hvala u ime porodice Lazić - napisao je on u okviru crno bele fotografije brata i dodao:

- Rođeno moje, počivaj u miru! Znaš da ćeš uvek biti u mom srcu - naveo je on.

"Moja majka i ja nemamo sjajan odnos"

Inače, Mićanovićeva je jednom prilikom pričala o bolnoj temi i tada je ispričala da joj je u detinjstvu veoma falila majka, te da se sa njom čuje dva puta godišnje.

- Istina je da ja ne jednom, već mnogo puta nisam razgovarala sa njom. Moja majka i ja nemamo sjajan odnos. Do pete godine sam živela sa njom i prešla kod tate i od tada nikada više nismo bile zajedno. Ona je našla nekog čoveka sa kojim je živela 15 godina sve dok nije preminuo. Više sam volela da budem sa mamom, čak nisam ni htela da idem kod tate. Ali, pojavio se taj čovek, majka je izabrala njega i ostavila me. On me nikada nije prihvatio – govorila je Zorana sa knedlom u grlu u emisiji „Pretres“.

- Čujemo se dva do tri puta godišnje, možda ni toliko. Nemamo dobar odnos. Ponekad joj pomognem ako joj treba i to je to… Najteže mi je bilo kad sam bila mala, kad joj lupam na vrata, ona otvori i pita me šta radim tu i zalupi ih. Taj muž nije dozvoljavao da se viđamo, nikada me nije prihvatio. Nikada je nisam mrzela, ali sam je krivila za mnoge stvari. Ona nema nikoga sem mene da joj danas pomogne. Nema roditelje, ima dva brata a sa jednim ne razgovara. Ona je tog čoveka stavila ispred mene… Kasnije se i udala za njega, ja nisam bila na svadbi. Nekoliko puta sam dolazila da je vidim i jednom prilikom njen muž je hteo da me namami da dođem u kući i da zovu Centar za socijalni rad, želeo je da me odvedu u hraniteljsku porodicu… Nije mogao da me smisli. Nekada je znao da me zatvori u sobu i zaključa dok mama ne dođe sa posla – govorila je Zorana.

