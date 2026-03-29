LEGENDARNA PEVAČICA ZGROŽENA TONIJEM CETINSKIM! Ostala zgrožena njegovim sramnim potezom: Nikada to ne bih uradila
Pevačica Neda Ukraden kratko je prokomentarisala potez kolege Tonija Cetinskog, koji je izazvao burne reakcije u javnosti.
Iako nije želela da ulazi u detalje, Neda je jasno stavila do znanja da ne podržava takve postupke. Hrvatski pevač otkazao je koncert u hali Spens 8. marta, na sam dan nastupa, uz obrazloženje koje je izazvalo brojne polemike.
- Molim vas, nemojte. Ne komentarišem tuđe izjave i poteze, možete da me pitate samo za mene. Zaista ne znam o čemu je reč - rekla je Ukradenova.
Ipak, na pitanje da li bi ona ikada postupila na sličan način, bila je vrlo jasna:
- Nikad u životu!
Da li će se izviniti Srbima?
U subotu 21. marta, zabeležen je dolazak hrvatskog pevača u Ljubljanu, gde je stigao oko pola sata nakon zvanične početne satnice koncerta.
Cetinski je došao u pratnji supruge, a pre nego što je ušao u prostor za nastup, novinari su ga upitali da li planira da se izvini građanima Srbije za izjave koje je davao poslednjih nedelja.
Pevač se blago osmehnuo, gotovo na ivici podsmeha, i odgovorio:
Možda… možda jednog dana!
Ne može da proda karte za koncert u Zagrebu
Podsetimo, pevač je i pre otkazanog koncerta u Novom Sadu, zakazao koncert u najvećoj dovrani u Hrvatskoj, u Areni Zagreb, ali kako se može videti prodaja karata mu i tu ne ide baš najbolje. Koncert zakazan za 30. maj objavljen je još 18. juna 2025. godine i još uvek nije rasprodat!
Međutim, Tonijeva žena Dubravka je na svom Fejsbuku šerovala najavu njegovog koncerta na kojoj piše: "Na Dan državnosti, za Hrvatsku koja se ne predaje", očigledno u nameri da to posle skandala u Srbiji predstave kao patriotski koncert.
Njihove postupke su i u Hrvatskoj okarakterisali kao licemerne, pa je čak i tamošnji Index.hr objavio tekst sa naslovom: "Cetinski sad pokušava svoju (nerasprodanu) Arenu prodati kao "domoljubni koncert"."
16.000 mesta, ukupno ima jedna od najvećih dvorana u regionu, a dostupne informacije sa prodajnih platformi pokazuju da je veliki deo sedišta i dalje slobodan, i to mesecima nakon najave.
kurir / blic
