Slušaj vest

Pevačica Neda Ukraden kratko je prokomentarisala potez kolege Tonija Cetinskog, koji je izazvao burne reakcije u javnosti.

Iako nije želela da ulazi u detalje, Neda je jasno stavila do znanja da ne podržava takve postupke. Hrvatski pevač otkazao je koncert u hali Spens 8. marta, na sam dan nastupa, uz obrazloženje koje je izazvalo brojne polemike.

- Molim vas, nemojte. Ne komentarišem tuđe izjave i poteze, možete da me pitate samo za mene. Zaista ne znam o čemu je reč - rekla je Ukradenova.

Ipak, na pitanje da li bi ona ikada postupila na sličan način, bila je vrlo jasna:

- Nikad u životu!

Pevačica Neda Ukraden večeras, 5. novembra, održava veliki koncert u srpskoj prestonici, u MTS Dvorani Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Da li će se izviniti Srbima?

U subotu 21. marta, zabeležen je dolazak hrvatskog pevača u Ljubljanu, gde je stigao oko pola sata nakon zvanične početne satnice koncerta.

Cetinski je došao u pratnji supruge, a pre nego što je ušao u prostor za nastup, novinari su ga upitali da li planira da se izvini građanima Srbije za izjave koje je davao poslednjih nedelja.

Pevač se blago osmehnuo, gotovo na ivici podsmeha, i odgovorio:

Možda… možda jednog dana!

Ne može da proda karte za koncert u Zagrebu

Podsetimo, pevač je i pre otkazanog koncerta u Novom Sadu, zakazao koncert u najvećoj dovrani u Hrvatskoj, u Areni Zagreb, ali kako se može videti prodaja karata mu i tu ne ide baš najbolje. Koncert zakazan za 30. maj objavljen je još 18. juna 2025. godine i još uvek nije rasprodat!

Toni Cetinski Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Dragan Petrović

Međutim, Tonijeva žena Dubravka je na svom Fejsbuku šerovala najavu njegovog koncerta na kojoj piše: "Na Dan državnosti, za Hrvatsku koja se ne predaje", očigledno u nameri da to posle skandala u Srbiji predstave kao patriotski koncert.

Njihove postupke su i u Hrvatskoj okarakterisali kao licemerne, pa je čak i tamošnji Index.hr objavio tekst sa naslovom: "Cetinski sad pokušava svoju (nerasprodanu) Arenu prodati kao "domoljubni koncert"."

16.000 mesta, ukupno ima jedna od najvećih dvorana u regionu, a dostupne informacije sa prodajnih platformi pokazuju da je veliki deo sedišta i dalje slobodan, i to mesecima nakon najave.

 kurir / blic

 Pogledajte dodatni snimak:

