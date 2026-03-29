Učesnici rijalitija "Elita 9", Anita Stanojlović i Luka Vujović, saznali su da će postati roditelji, a onda je pokrenuta lavina komentara na račun njene trudnoće. Anitina drugarica Tamara Radoman, otkrila je detalje iz privatnog života njene prijateljice i kako je porodica reagovala na radosne vesti.

- Drago mi je, presrećna sam, dete je dar od Boga. Želim joj da što pre bude odvedena lekaru, da prosto utvrdimo koliko je trudna, da ne bismo slušali čitav pritisak i da se ova ljaga koja se baca na njeno ime i na čitavu njenu porodicu i na sve nas koji je volimo i čekamo spere. Tako da samo želim da bude dobro. Odmor sam prekinula vanredno, vratila sam se hitno u Beograd. Trebalo je da još sedam dana ostanem, ali sam hitno kupila kartu da se vratim baš zbog te situacije vezane za nju zato što vidim da je psihički jako loše, tako da došla sam da pokušam da rešim neke stvari - kaže Tamara.

Na pitanje kako Anitina porodica gleda na novonastalu situaciju, Tamara kaže:

- Ono što oni isprate je po društvenim mrežama. Maltretiraju ih dosta ljudi po društvenim mrežama, negde ne mogu tome da stanem na put koliko god pokušavam da se izborim sa svim tim, nemoguće je. Ali videćemo. Za njih je ovo sve neočekivana situacija, nisu ovako nešto očekivali. Ali verujem kad prođe neko vreme i malo situacija splasne, da će to sve biti u najboljem redu.

Tamara je otkrila da li su srećni, razočarani ili ljuti.

- Ljuti su, da, da. Ljuti su, ali eto daćemo im malo prostora i vremena, pa verujem da će se neke stvari promeniti - naglasila je Tamara.

U naletu besa, Anita je prošla kroz staklo u "Eliti".

- Mnogo sam se tog dana potresla. Odmah sam, bukvalno pola sata nakon toga pokušavala da se vratim u Srbiju, kako bih kontaktirala sve bukvalno moguće ljude da joj nekako pomognem. Ali desilo se to zbog ogromnog pritiska, kako ukućana tako gledalaca, tako eto još nekih faktora. Ne može to da izdrži, mislim jako je ružno, umesto da se raduje tako nekoj lepoj stvari prosto je preselo, mnogo su tu zli, podli, ružni komentari, čije je dete, ko je otac i tako dalje. Upleću se neki ljudi koji ne bi smeli niti bi trebali da se upleću, jer je van svake pameti. Tako da eto želim joj samo da uspe, izgura u svemu ovome, da ostane jaka psihički. Ako ne bude mogla, čekamo je napolju, nek izađe što pre i nek vodi svoju trudnoću napolju i to je to.

"Treba da se diskvalifikuje"

Tamara kaže da bi je podržala da se diskvalifikuje.

- Da, da, da, znači ja je potpuno podržavam ukoliko je to njena stoprocentna želja i ako bude to još koji put ponovila, definitivno ću pokušati da porazgovaram s produkcijom i da ih zamolim eto da pod cenu kazne bilo čega napusti rijaliti jer negde njeno zdravlje je ipak na prvom mestu - kaže ona, pa se dotakla Lukinih rekacija.

- On me je baš pozitivno iznenadio nakon saznanja o trudnoći, jako lepo brine o njoj, svaki njegov komentar, baš mi šalju eto fanovi sve te klipove, i mogu da kažem da sam za sad jako zadovoljna, volela bih da sve to opstane napolju ali opet život piše romane, videćemo sve, najbitnije da izađu živi i zdravi i da negde izguraju sve ovo, pa će lako napolju neke stvari da prevaziđu jer ipak je mnogo lakše napolju. Nemaš pritisak ukućana, nemaš pritisak javnosti, nemaš pritisak pitanja gledalaca i ostalih gluposti, tako da mislim da će se oni izboriti ipak sa svim tim-smatra ona.

Ipak reakcija pojedinih ljudi je Tamaru iznervirao.

- Iskreno čitave kuće. Ne mogu da shvatim da, imali smo prošle i pretprošle sezone isto trudnoću u rijalitiju i to je toliko podržano, i toliko aplaudirano. Videli smo kako se ta priča završila, neslavno, on se vodi kao NN otac, već je treću sezonu u rijalitiju, ne brine o detetu, ne daje alimentaciju. A ovde imamo negde zdraviju, pozitivniju priču koja ima mogućnosti da napolju bude nešto bolje, a toliko osuđena unapred, ne mogu da shvatim eto. Mislim, da daju ljudima šansu da se pokažu vremenom, da im daju šansu da pokušaju sve napolju, eto to, to je bukvalno čitava kuća me onako šokirala i razočarala - kaže ona.

Dosta se polemisalo i to čije je dete. Mnogi su komentarisali kako u kući, tako i van rijalitija.

- Odmah ću da demantujem. Znači, Reljino, mislim to je strašno, svako ko to bude spomenuo ja ću podneti tužbu napolju, verujem da će i druga strana. Ona Relju ne poznaje, nikada ga nije upoznala niti pružila mu ruku. Tako da su to strašne, odvratne optužbe, i mnogi ljudi su već tuženi koji su tu priču pokrenuli. Takođe, što se tiče Filipa, pa o čemu pričamo? Ona bi onda trebala do sad već da ima stomak do zuba. Mislim, tako da ono, van pameti, totalno, jako zlo, podlo, svako ko se time bavi, svako ko ima takve doskočice, treba da ga bude ozbiljna sramota i baš sam pre neko veče stavila stori na njenom Instagramu, da li se svi ti ljudi plaše Boga i ono, kako ih nije sramota- besna je Tamra.

Na pitanje da li će morati možda da radi DNK test da bi se nekome dokazalo nešto, Tama kaže:

- U krajnjem slučaju što se mene tiče ona ne treba uopšte da se nervira. Kome se ona tačno dokazuje? Mislim ljudima s kojima neće živeti, koji joj neće plaćati račune, koji su joj niko i ništa. Izlazi u svoj lepi život napolju, ušla je mnogo srećna i raspoložena. Sad ima takođe mnogo razloga za sreću, sve će se rešiti, nema potrebe nikome da se pravda - kaže Tamara i naglašava:

- Niko od porodice, prijatelja nije za to da prekine trudnoću. To se ne dovodi u pitanje. Ona to želi, oni su želeli to oboje, radili su na tome i ja im želim apsolutno svu sreću ovog sveta.

Dušica gotivi Anitu

Svi su na društvenim mrežama komentarisali odnos Anite i Dušice.

- Pa to malo me začudilo. Meni kad su javili da će Dušica voditi emisiju, ja sam se negde oduševila, rekla jao super, Dušica gotivi Anitu. S obzirom na to da su negde izlazile napolju, pre izvesnog perioda, pre nego što je Anita ušla u rijaliti. I negde je baš gotivila Dušicu i ona nju, ne znam šta se desilo iskreno. Da li mora tako zbog programa ili jednostavno eto prosto se namestilo, ne znam. Ali eto, videla sam neki klip, malo me je šokiralo, ali dobro, svako od njih radi svoj posao - kaže ona.

Razlog Stanijinog ulaska

Sutra očekujemo i ulazak Stanije Dobrojević, s kojom je Tamara nekada bila bliska.

- To je moja mnogo dobra prijateljica. Ostale smo naravno prijateljice, poslovna saradnja je negde prekinuta. Zbog, ne zbog kakve svađe, ni ko god to aludirao, totalno greši. Ovaj, prosto su nam se putevi u datom trenutku razišli. Ali kao prijatelj pružam joj u ovom trenutku maksimalnu podršku i sutra ću je pratiti, želim joj da pokida i to je to - rekla je ona, a na pitanje da li joj pustila poruku kaže:

- Naravno. Bože moj, mi smo i u kontaktu i sve. Igrom slučaja ona je došla iz Amerike kad sam ja bila na putu, sve vreme sam evo... Kažem ti sad, hitno sam se vratila. Ona sutra ulazi, prosto nemamo vremena, evo, ni lufta da se vidimo. Ali da smo se čule i da joj želim svu sreću ovog sveta i da sam joj poželela, naravno da jesmo. Ona ulazi da negde izgura i konačno stavi tačku na njenu priču koja se vrti skoro tri godine. I bukvalno joj držim palčeve da u tome uspe i da bude jaka i dostojanstvena i da konačno, ali stvarno zauvek, stavi tačku na sve to i nastavi sa svojim životom, jer sve ovo je bukvalno smešno šta se... Znači jadno, bedno, tužno i smešno, a ne... Ne znam šta bih više rekla što se tiče njene priče.

