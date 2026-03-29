Starleta Stanija Dobrojević sutra ulazi u rijaliti "Elita 9", a nema sumnje da će nastati prava pometnja.

Iako ne znaju šta im se sprema, Maja Marinković rešila je da transformiše i skocka Asmina Durdžića, a on joj se totalno prepustio i dao joj dozvolu da mu radi o glavi.

Naime, kako je Maja sebe danas farbala rešila je da ofarba i Asmina, ali ona njemu crnom farbom nije prešla samo preko kose već i preko brade i obrva, zbog čega se svi pitaju kako će izgledati nakon što je skine.

Stanija će biti najzgodnija

Asmin Durdžić se ofarbao u crno Foto: Printscreen

Stanija je pokazala i prelepu toaletu koju će obući za sutrašnji ulazak. Ona se odlučila za dugačku crvenu, usku haljinu, punu šljokica i dragulja, koja će u prvi plan istaći njenu vitku i izvajanu figuru.

- Išli smo da sužavamo, popravljamo, rešavamo..._Hajde nema veze, pokazaćemo je kada već svakako sutra ulazim pa će je videti na meni...Ova mi je bila najlepša kada sam je isprobavala u Majamiju, dali su mi da biram, ali mi se ova najviše svidela - rekla je ona u emisiji "Premijera - vikend specijal".

"Imam svoj motiv, novac dolazi"

Starleta Stanija Dobrojević sletela je pre neki dan na aerodrom "Nikola Tesla" u Beogradu, a pred kamerama govorila je o ulasku u Elitu 9, susretu sa Asminom Durdžićem i honoraru.

- Mi smo u pregovorima, ako se lepo dogovorimo biće interesantno. To traje duže, u septembru sam rekla ne. Sad sam rekla da. Ovu priču sam napravila ja, vreme je da stavim tačku na to. Definitivno novac nije cilj mog ulaska, to nikada. Nikad u rijaliti nisam ulazila zbog toga. Ovo sada imam svoj motiv, novac dolazi. Sigurno da će honorar biti najveći u istoriji rijalitija, ali ulazim na kratko. I da ostanem do kraja, opet je kratko. Nikoga ja tamo neću rušiti, to će ko zna koliko još da traje.

