Maja Marinković nakon što je ofarbala Asmina Durdžića shvatila je da ipak postoje šanse da bude sa njim jer joj je sad mnogo lepši nego ranije.

Nakon ove opaske, atmosfera u prostoriji postala je znatno opuštenija, a Asmin nije krio zadovoljstvo zbog komplimenata koje je dobio.

Pa normalno da sam lepši, kad imam vrhunskog frizera – našalio se Asmin, dok je rukom prolazio kroz tek ofarbanu kosu.

Maja ga je posmatrala sa osmehom, očigledno iznenađena promenom.

Ozbiljno, kao druga osoba si. Nisam očekivala da će ovoliko da ti promeni izgled – rekla je, pa dodala kroz smeh – Sad moram da razmislim još jednom o svemu.

Asmin Durdžić se ofarbao u crno Foto: Printscreen

Mina je dobacila:

E, vidiš kako malo truda čini čuda. Sad ćeš tek da imaš konkurenciju!

Ubrzo su se svi okupili oko njih, komentarišući Asminovu transformaciju. Neki su bili skeptični, dok su drugi priznali da promena zaista jeste upečatljiva.

Bitno je da se ja sebi sviđam – zaključio je Asmin samouvereno.

Maja je na to samo klimnula glavom, ali njen pogled je govorio više od reči – očigledno je da je nova verzija Asmina probudila njenu znatiželju i možda otvorila vrata nečemu što ranije nije ni razmatrala.

Stanija se useljava u Elitu za 24h

I dok su se njih troje šalili i analizirali novu situaciju, nisu ni slutili da će se sve vrlo brzo dodatno zakomplikovati. Naime, već za 24 sata očekuje se ulazak Stanije, što bi moglo potpuno da promeni odnose u kući.

Njeno pojavljivanje sigurno neće proći nezapaženo, a mnogi već nagađaju kako će reagovati kada vidi Asmina u novom izdanju, ali i Maju koja sve više pokazuje interesovanje.

