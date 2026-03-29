Barbara Bobak gostovala je u emisiji "Premijera vikend specijal", a tom prilikom otkrila je da li se nakon porodične tragedije, čula sa bivšim dečkom Darkom Lazićem.

Rođeni brat našeg poznatog folkera, Dragan, stradao je u saobraćajnoj nezgodi 11. marta, što je potreslo čitav region.

Tada se pevačica oglasila na svom Instagramu, izjavivši saučešće porodici Lazić, iako je poznato o Darku nerado govori.

Bila je iskrena

- Poznavala sam Dragana, mnogo mi je žao što se to njemu desilo. Nema razloga da mi ne bude žao, to nema nikakve veze sa njim i našim odnosom koji je bio, to je nekako ljudski - rekla je Barbara, a potom je odnela:

- Put je odneo jako mnogo života, to je mnogo tužna stvar jer je to nešto na šta ne možemo da utičemo. Imala sam ranije neki strah, ali mene vozi moj otac, tako da nemam strah, jer je on najsigurniji vozač na svetu. Naravno, uvek postoji neka doza straha, treba saobraćaj shvatiti ozbiljno i treba da se mnogo više kontroliše korišćenje mobilnih telefona u saobraćaju. Više udesa se, mislim, dešava zbog korišćenja telefona - objasnila je Bobakova.

