Slušaj vest

Goga Gačić i Marko Gačić stavili su tačku na brak zbog njegove prevare, a pevačica je ostala da živi u kući sa njegovim roditeljima, dok je pevač samovoljno napustio porodični dom.

Mnogi su primetili da je nakon rastanka od Goga drastično smršala, a kako se navodi, pevačica je izgubila čak 14 kilograma. Svoju novu liniju ponosno je pokazala na društvenim mrežama pozirajući u mini-suknji i sa osmehom.

"U svom filmu, u svom ritmu", poručila je pevačica uz objavu, dok su se komentari podrške i komplimenti nizali.

Da je odlučna da stavi tačku na prošlost, Goga je nedavno potvrdila i zvaničnim obraćanjem. Putem Instagrama zamolila je medije da je ubuduće oslovljavaju devojačkim prezimenom Babić, budući da je u procesu razvoda.

Goga Gagić

Promena je već vidljiva i na njenim profilima na TikToku je prezime Gačić uklonjeno, a pevačica sada ponosno nastupa kao Goga Babić.

Bila je zbunjena i prazna

Podsetimo, o krahu braka nedavno je govorila u emotivnoj ispovesti.

- Osećam se zbunjeno, emotivno prazno, navikavam se na novi život, drugačiji život, snašlo me je sa svih strana. Posvetila sam se sebi i deci, oni su mi najbitniji. A sve to što se desilo, previše je sveže. Čovek kojeg sam najviše volela rodila sam dvoje dece, mislila sam da je to za ceo život i ne kajem se - ispričala je Goga za Adria TV.

I Marko je imao svoju ispovest 

Marko je što se tiče prevare objasnio kada je došlo do toga i na koji način.

Marko Gačić

- Kada je reč o prevari, da je to prevara samo zato što smo i dalje živeli zajedno. Kad smo došli do toga da je ja prevarim, mi već tada nismo bili zajedno. Greška je samo možda što se taj odnos nije završio na vreme, odnosno kad je trebalo. Možda zbog dece, to je greška možda. Sada shvatam da i deca ne treba da gledaju roditelje koji nisu u najboljim odnosima. Nismo se mi svađali, samo smo se udaljili. I ta deca treba sutra da izaberu partnera i znaju šta je porodica - pričao je pevač.

