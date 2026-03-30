Starleta već dve decenije intrigira svojim ponašanjem i atraktivnim izgledom, a javnost se nedavno prisetila njenog sukoba sa Sandrom Afrikom.

Sukob koji se pamti

Naime, pevačica je bila u žiriju kada je komentarisala Stanijin nastup sa Suzanom Perović i Jovanom Tomić Matorom, te je sve pohvalila sem nje.

Stanija nije ostala imuna na komentare Sandre Afrike, te je odmah odbrusila

- Ne ljutim se, nego sam navikla na tvoju sujetu i na komentare odranije.

- Ja nemam potrebu zaista da budem ljubomorna na tebe, ja sam jako uspešna žena. Kada pogledaš sa ove tačke gledišta, ja sam ovde ti si tu, uspešnija sam dosta od tebe - dodala je Afrika.

Ovako je nekada izgledala Sandra:

"Ja sam išla na fakultet, ti si igrala oko šipke"

Dobrojevićevoj je tada pala roletna, pa je javnost prisetila na Sandrinu prošlost.

- Sa 17 si bila go-go igračica Mileta Kitića... Ja sam za razliku od tebe išla na fakultet dok si ti radila šta? Znam samo da si igrala oko šipke - usledio je brutalan odgovor Stanije.

- Ti nisi moja koleginica, što se ljutiš zbog onoga što sam rekla? Ja sam ovde u žiriju i zadatak mi je da prokomentarišem pevanje svakoga od vas. Ne vidim problem i potrebu za ovakvim tonom - uzvratila je Sandra i pokušala da spusti loptu.

"Osećam veliku odgovornost"

Stanija je nekoliko sati pred ulazak u Elitu otkrila da oseća pritisak javnosti i da će verovatno kad završi sa pripremama biti prisutna i trema.

- Higijena će mi biti problem jer vidim da ne vode mnogo računa o tome. Teško je otići iz komfora i lepog života, naročito što sam ja sada u godinama. Nemam više 20 godina, tada mi je bilo mnogo lakše. Mene ljudi i dalje gledaju kao neku klinku. Da podsetim sve ljude, ja više od osam godina nisam bila u rijalitiju. Osećam veliku odgovornost jer vidim kolika je pompa, koliko se gleda i prati. Svi kažu da će gledati moj ulazak, imam taj neki pritisak. Ne bih nikada ponovo ušla, ali ja imam priču. Idem da stavim tačku i završim celu priču. Neka me ispitaju sve što žele i da me više nikada ne pitaju o Asminu - govorila je Stanija.

"Kao da ga više ne poznajem"

Stanija se podsetila ljubavi sa bivšim partnerom.

- Držao me je kao malo vode na dlanu. Nasela sam na priču, jer sam ga davno još pitala ima li neke emocije prema Aneli. Govorio je da on sve prati samo zbog deteta, zbog toga što pričaju... Kada su se poljubili nisam imala rekaciju, iskreno. Kao da ga više ne poznajem - iskreno je govorila Stanija.