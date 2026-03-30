Slušaj vest

Mina Kostić i Mane Ćuruvija ne prestaju javno da razmenjuju emocije i impresije o svojoj ljubavi.

Kasper je već neko vreme u Americi a dok se ponovo ne sretnu, svaki slobodan trenutak koriste za kontakt putem društvenih mreža. Nedavno je otkrio da sprema knjigu o njihovoj ljubavi, a sada je otkrio kako je izgledao njihov prvi susret pre nekoliko godina.

"Tada sam prvi put video moju Minu"

Ćuruvija je objavio Mininu fotografiju i otkrio kada se ta uspomena desila i zašto je njemu dragocena.

- Tog dana, 28.avgusta 2013. godine smo se sreli Mina i ja. Pre našeg susreta, tražio sam od Boga znak i dobio sam ga. U knjizi ćemo Mina i ja opisati i te detalje. Nisam smeo do kraja da pratim znak od Boga koji sam dobio. Nisam imao hrabrosti, nisam imao smelosti. Nisam imao samopouzdanja. Ne stidim se to da priznam - pisao je Kasper i dodao:

Foto: Instagram

- Tog dana je moj život mogao da okrene onaj Balaševićev ringišpil u glavi, ali ja nisam imao smelosti za to. Neki ljudi ne dobiju drugu šansu u životu. Ja sam imao sreće da dobijem drugu šansu 12 godina kasnije kada sam video moju Minu. Ova slika je od tog dana, imamo ih još zahvaljujući Mininoj sestri i njenoj ćerci, ali sam sada ovu želeo da izdvojim. Poenta svega je što sam vam ispričao je da ne propuštate šanse, kako u ljubavi tako i u drugim sverama života jer možda nećete biti te sreće da dobijete drugu šansu.

"Moj smisao svega je u njenom osmehu"

Kasper je nedavno objavio trenutak razgovora sa Minom kao i njenu fotografiju na kojoj se vidi da zajedno putem mreža piju kafu i uživaju u razgovoru.

Jedan detalj je sve oduševio. Mina je u ruci držala šolju "Kasper" i nije skidala osmeh sa lica, a Mane je rešio i javno da se pohvali i pokaže da je njihova ljubav sve jača.

- Moj smisao svega je u njenom osmehu - napisao je Ćuruvija i dodao:

- Svaki dan mi je ovakav sa mojom Minom. Svaki, bez izuzetka.

1/6 Vidi galeriju Mina Kostić Foto: Instagram, screenshot pink tv

"Iću ću na vantelesnu oplodnju"

Mina je nedavno priznala da ima jaku želju da Kasperu rodi dete, iako ove godine puni 51 godinu.

- Meni Bog uvek usliši molitve, ja se nadam da će i ovog puta to čudo da se desi. Mi bi to iskreno voleli. Pogotovo on. Ja, naravno, imam devojčicu Anastasiju, to se zna - rekla je Mina Kostić.

- Ako ne bude ovako, postoji veštačka oplodnja. To ću raditi. Jako bih volela da mu rodim dete, jer bi se on upotpunio skroz na taj način - dodala je pevačica za Adria TV.

- Ljudi pišu svašta o nama, a mi se smejemo do te mere da nas stomak boli! Mi skuvamo kafu, pijemo vodu, gledamo crtaće, ruske bajke, naše serije i filmove, Čkalju, Paju i Jareta, tako da, ljudi, mi smo se našli, srodne duše i to je to! - rekla je Mina.

1/8 Vidi galeriju Mina Kostić veridba u emisiji Foto: screenshot pink tv, Instagram

"Htela sam da se zamonašim"

Mina je nedavno objasnila da je bila jako razočarana u muškarce nakon neuspelih ljubavnih odnosa, zbog čega je želela da započne manastirski život.

- Ja sam rešila neću više da da dajem šanse muškarcima, završila sam sa muškarcima, ja ću da se zamonašim. Jako, jako sam bila razočarana. Ja nisam kriva za te odnose, krivi su oni, oni su bili pogrešni. Ja sam jako išla u crkvu i obilazila sam manastire, pa jesam u jednom trenutku razmišljala i da ostavim i pevanje i sve. Htela sam da idem u manastir Rakovica jer sam to i sanjala - rekla je ona, pa otkrila kako je reagovala njena ćerka kada joj je to saopštila.