Aca Lukas deportovan za Srbiju nakon što je noć pre priveden na aerodromu u Geteborgu. Naime, granična policija je izvršila kontrolu putnika i dok su Rasta i Gile bez problema prošli pasošku kontrolu i ušli u Švedsku, Lukasu je bio zabranjen ulazak.

Izvori bliski slučaju tvrde da je pevač zadržan na dodatnom ispitivanju, nakon čega je doneta odluka da mu se ne dozvoli ulazak.

Nije prvi put

Aca Lukas pre samo nekoliko meseci imao je takođe problema sa zakonom. Krajem prethodne godine priveden je u Svernoj Makedoniji, a vest je uzdrmala javnost ali i njegove verne fanove.

Tom prilikom oglasio se Lukasov menadžer Saša Mirković i pružio mu podršku.

- Ajde, puštajte čoveka da ide kući, ne glupirajte se. Najveću balkansku zvezdu vi privodite zato što je ogrnuo makedonsku zastavu. Ostavljate ljude koji su platili karte bez nastupa. Prekidate nastup, izigravate šerife po Kavadarcima – istakao je Saša Mirković. Luka hoće da tuži organizatora

Pevač Lukas se oglasio i otkrio pravi razlog zbog kog mu je zabranjeno da održi koncert u Švedskoj.

„Da, tačno je da nas nisu pustili da održimo nastup zato što je organizator imao neregularne papire. Tužićemo organizatora jer nam je napravio velike neprijatnosti. Publika koja nije mogla da me čuje treba da zahteva povrat novca od karata“, rekao je Lukas za Hype.

Umesto spektakla, publika je ostala bez koncerta, a Lukas najavljuje pravnu akciju protiv odgovornih.

Saša Mirković: Klasična nameštaljka

I vlasnik Hypa Saša Mirković oglasio se na svom Instagram profilu povodom ove informacije.