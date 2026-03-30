Slušaj vest

Tijana Ajfon pre nekoliko dana je stala na ludi kamen, a nedavno je otvorila dušu o svom privatnom, ali i poslovnom životu.

"Mogu da držim predavanje o moralu i ponašanju"

Starleta se osvrnula na estradu i loše komentare o njenom liku i delu.

- Sad, kada bih rekla iskreno kako vidim estradu, mnogi bi bili u fazonu: "Ajde, ti ćuti", ali iskreno da kažem mogu polovini njima da držim predavanje i po moralu i po ponašanju i po svemu. Iskreno, stojim iza toga, jer me nikad nisu komentarisali bolji, nego gori - rekla je Tijana u Hotcastu i dodala:

Foto: Instagram

- U životu nisam pročitala komentar boljeg od mene, nego ti kad uđeš u komentare, ispod slika, ispod portala, više očiju nego zuba. To su sve ljudi, ono, nezadovoljni sobom, tako da ja trenutno estradu gledam kao jednu veliku pijacu. Ja nekad, kada sam se pojavila na javnoj sceni, pa to se znalo o kome se piše, to se znalo ko dolazi u emisije, to se znalo ko je na TV-u, ko ulazi u rijaliti. Ti da uđeš u rijaliti u moje vreme, znaš koja ti je veza trebala, debela veza, sada... ono, "E dobar dan ja sam poznat po tome", pa izvoli u rijaliti - rekla je ona.

Tajno venčanje zajednička želja

Bivša učesnica rijalitija nedavno je priznala zašto je sakrila svoj omiljeni datum.

Tijana Ajfon se udala Izvor: Kurir

- Udala sam se u najstrožijoj tajnosti jer smo mi tako želeli. Pre venčanja je bila jedna emisija i sukob dve pevačice, dok je jedna tvrdila da sve može da se sakrije i da se dozira, druga je govorila suprotno i da živi u Beogradu. J*bi ga i ja živim u Beogradu, pa sam sakrila. Udala sam se u Beogradu, 15. marta. Želela sam da se sećam toga ja, a ne svi. Ljudi me na ulici zaustavljaju, čestitaju mi, to mi je baš zanimljivo. Da venčanje bude u tajnosti bila je zajednička želja - rekla je iskreno Tijana za full screen media.

"Zajedno smo skoro 2 godine"

Tijana je otkrila koliko je puta bila zaprošena, te je otkrila kako je započela ljubav za ceo život.

- Koliko puta su me pitali, malo sam se udala, kao što bi rekla Nataša Bekvalac. Zvanično sam jednom zaprošena i hvala Bogu što se nisam udala. Mom mužu smeta da pričam o prošlosti i ja ću to ispoštovati. Kada se vratim unazad shvatam da ja zapravo nikada nikog nisam ni volela. Tek sad volim prvi put moju najmiliju osobu na svetu. Zajedno smo skoro 2 godine, u julu će tačno biti dve. Počeli smo da se dopisujemo i posle 4 dana je prestao je da se javlja i ja sam počela da plačem. Kad god se posvađamo nešto falio mi je jako i to mi je bio signal da sam zaljubljena. Kad smo pričali o svadbi ništa mi tu nije bilo čudno ili "vau" jer je nekako to između nas bilo normalno, sve je išlo prirodno i svojim tokom - govorila je Tijana za full screen medija i otkrila zašto partnera krije od očiju javnosti:

1/9 Vidi galeriju Tijana Ajfon Foto: Printscreen, Privatna Arhiva, Kurir Televizija

"Suprug je mlađi od mene"