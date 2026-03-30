Iz nedelje u nedelju muzičko takmičenje "Pinkove zvezde" privlače ogromno interesovanje publike i gledalaca, a žiriju je posebno privukla pažnju kandidatkinja Zorice Brunclik, Dragana Mitrović iz Beča, kojoj čak predviđaju veliku evrovizijsku scenu!

Dragana, ili kako ju je Jelena Karleuša prozvala Monika Beluči otpevala je prvo pesmu od JK "Pucaj u ljubav" i dobila sve glasove stručnog žirija, ali i ozbiljne komplimente!

"Ti mene podsećaš na Moniku Beluči. Ti si bomba, i ne da da si samo Zoricin i Kemišov najbolji kandidat, nego si sigurno u top tri u celom takmičenju! Jako mi je drago da si tako rasan pop pevač u takmičenju. Pored nespornog pevačkog talenta i izgleda, tebi samo treba dobra pesma i to te jedino deli da budeš zvezda. Imaš sve predispozicije za to, samo da ti ne uvale neko sranjce od pesme. Ali, to je već sreća. Ne volim kad moji kandidati pevaju "Pucaj u ljubav" jer je koska, ali ti si razvalila. Devojko, ti si za Eurosong! Apelujem na Željka Joksimovića, da te čujem, ozbiljan si kandidat, mislim da bi on mogao top pesmu da ti uradi i Evrovizija je tvoja", rekla je Jelena, a Viki je nastavila sa sjajnim komplimentima.

"Bila si fenomenalna. Ti si po mom mišljenju najbolji Zoricin kandidat. Jako me podsećaš na Andreanu Čekić, moćan vokal, markantna crnka. Sviđa mi se tvoja boja glasa, samouverenost. Nasmejana, pozitivna, bravo za sve.

I Dragan Stojković Bosanac pohvalio je Draganu rekavši da je odlično peva, zrelo i da za nju "nema zime". Na kraju, samo je Desingerica imao da joj uputi jednu zamerku.

"Prošli put smo igrali, pa ti je Jelena to zamerila, i sad zbog nje nisi smela da me pogledaš, ali dobro. Tek si me na kraju pogledala. Top si svakako", zaključio je Desingerica kroz smeh.

Na kraju, Miroljub Aranđelović Kemiš, koji je uz Zoricu Draganin mentor imao je samo da zaključi da je zvezda rođena, i da je svakako vidi na Evroviziji, i srećan zbog komplimenata i direktnog prolaska od srca je zagrlio Gagu.