Reč je o pesmi "Vreteno", koja je nakon 30 godina ponovo jedna od najslušanijih numera na muzičkim platformama, a kako tvrdi autor iste, to je bila pesma za Karleušu. Međutim, po njegovoj priči, ta numera je ipak morala na Cecin album, a on je onda Jeleni uradio jednu od njenih najpozantijih balada "Ko ovu dramu režira".

- Ja sam Jeleni Karleuši napravio pesmu "Vreteno". Pesma je dobro ispala, a već sam Ceci završavao album i onda sam se izvinio Karleuši i rekao joj: "Gledaj, ja moram ovo da stavim na Cecin album jer mi se uklapa u projekat, izvini, ali ću tebi da napravim jednu baladu koja će da ti traje ceo život". Jelena u to vreme nije imala nijednu baladu koja je za sva vremena i napravio sam joj "Ko ovu dramu režira" i to je stvarno pesmetina - ispričao je Mili u podkastu "Voštkast".

Na pitanje da li je u tom momentu znao da ima pesmu koja će odgovarati baš Jeleni, Mili je odgovorio da nikad ne razmišlja o izvođačima već o samom delu.

- Nikad kad radim pesmu ne razmišljam o izvođačima. Moj posao je da ja napravim nešto što liči na delo, stalno kombinujem umetnost sa komercijalom jer samo tako mogu da guram tržište napred. Nikad nisam pomislio na pevača, moj zadatak je da napravim delo koje ima muzički smisao - zaključio je Mili.

Podsetimo, Maja Nikolić je nedavno u razgovoru za emisiju "Stars specijal" ispričala da je jedna Cecina pesma bila pisana za nju. Ona je otkrila kako je pesma "Tačno je", koju je uredno platila, na kraju završila kod Svetlane Cece Ražnatović, na koju se i naljutila.

- Pozvala sam Marinu Tucaković da pitam o čemu se radi. Ona mi je rekla: "Maki, šta da ti kažem? Čuj se s Cecom, njoj se to dopalo!"Tad se nismo čule jer sam ja bila najveća zvezda i pop pevačica s tiražem od 50 miliona u PGP, a Cecin je bio deset puta manji. Ta pesma je moj fazon i, kad poslušaš taj CD, tačno vidiš da ta pesma ne ide tu. Slažem se da joj se dopalo, ali normalno je da se moja pesma nekome dopadne. Nisam dobila izvinjenje i taj novac je propao. Uvredila sam se jer sam jako dobra i opraštam, ali kad me neko povredi, ja blokiram i obrišem broj i kraj. Ceca nije na blok-listi, čule smo se, posle mi je bila i podrška dok sam bila u rijalitiju. Kad sam bila u bolnici, zvala me je. Posle sam joj čestitala rođenje unuka. Mnogo boli kad nešto platiš i kad tvoje autobiografsko delo neko ukrade i kad shvatiš da ti je to oteto - rekla je pevačica u "Stars specijalu".

